Правозащитница создала сайт про домогательства депутата Слуцкого

Правозащитница Алёна Попова создала сайт "Нет домогательствам!", который посвящен депутату Государственной думы России Леониду Слуцкому, обвинённому в сексуальных домогательствах. С помощью ресурса можно направить обращение в Генеральную прокуратуру с требованием начать расследование в отношении парламентария.

Создатель сайта предлагает направить письмо и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с требованием внести поправки о домогательствах в закон о гендерном равенстве. Также можно подписать петицию за возбуждение уголовного дела против Слуцкого.

Правозащитницу Алену Попову несколько раз задерживали за пикеты у здания Госдумы. Каждый раз активистка приходила с картонной фигурой Слуцкого.

В феврале телеканал "Дождь" сообщил о непристойном поведении депутата Леонида Слуцкого со ссылкой на трех журналисток, работающих в парламентском пуле. О домогательствах со стороны парламентария заявили продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе.

Журналистка "Би-би-си" Фарида Рустамова также открыто обвинила в домогательствах Слуцкого. По ее словам, она располагает аудиозаписью разговора, в котором политик допускал неоднозначные высказывания. Русская служба "Би-би-си" опубликовала расшифровку их диалога.

Слуцкий назвал "бредом" обвинения в сексуальных домогательствах.

21 марта комиссия Государственной думы России сообщила, что не нашла "нарушения поведенческих норм" в действиях депутата, а журналисткам, обвинившим его в домогательствах, предложила обратиться в правоохранительные органы.

После этого несколько российских СМИ отказались освещать деятельность Госдумы.