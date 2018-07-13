Times: Роман Абрамович купил в Лондоне пентхаус за $40 млн

Российский миллиардер Роман Абрамович, оставшийся без британской визы, приобрел в Лондоне за 40 миллионов долларов пентхаус, площадь которого составляет свыше 550 квадратных метров. Об этом сообщает The Times. Резиденция находится рядом со стадионом "Стэмфорд Бридж", где играет принадлежащий Абрамовичу футбольный клуб "Челси".

По данным Times, сейчас в пентхаусе идут отделочные работы, что, по мнению газеты, может свидетельствовать о том, что бизнесмен не собирается полностью покидать Великобританию и, возможно, готовится использовать пентхаус для проживания. Издание указывает, что Абрамович также владеет в Лондоне особняком стоимостью около 120 миллионов долларов.

В мае британские власти отказались продлевать Абрамовичу визу инвестора из-за того, что он не смог подтвердить происхождение его состояния, которое Forbes оценивает в 10,8 миллиарда долларов. В мае Абрамович получил гражданство Израиля, которое позволяет ему находиться в Соединенном Королевстве до полугода, однако не дает права на работу, в том числе на управление принадлежащим ему "Челси".

Несмотря на это, олигарх ранее отказался продавать клуб британскому магнату Джиму Ратклиффу, состояние которого превышает 27,5 миллиарда долларов.

Абрамович стал первым крупным российским бизнесменом, который лишился британской визы из-за роста напряженности между Лондоном и Москвой. Такая мера в отношении олигарха была принята в рамках борьбы с отмыванием "грязных денег" из России. Решение последовало вскоре после отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери – инцидента, в котором британское правительство и его союзники обвиняют Кремль.