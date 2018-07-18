Оговорка по Трампу

Доброе утро!

Путин своим указом упразднил закрытое административно-территориальное образование в городе Шиханы Саратовской области – именно там, по данным британской Times, был произведен “Новичок”, которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей. По данным другого британского издания (ссылающегося, впрочем, на анонимные источники в спецслужбах), следователи вплотную подошли к идентификации исполнителей этого отравления: они ГРУшники, и среди них была женщина. Неновичковые новости такие:

Президент США сделал заявление о том, что доверяет своим спецслужбам, а странную свою речь в Хельсинки объяснил оговоркой.

Суд арестовал бывшего главу московского Следственного комитета Александра Дрыманова – его обвиняют в получении взятки от вора в законе.

В Тульской области задержаны более 20 человек по подозрению в экстремизме.

ЕСПЧ присудил компенсации участницам Pussy Riot, родственникам Анны Политковской, пострадавшему от пыток в оренбургской полиции.

Журналисты-расследователи утверждают, что российский богач Иван Саввиди финансировал беспорядки в Македонии после достижения договоренности с Грецией о переименовании страны.

Шел в комнату, попал в другую

Президент США Дональд Трамп, на которого после его совместной с Путиным пресс-конференции в Хельсинки дома обрушился шквал критики, сделал специальное заявление, что согласен с выводами американского разведсообщества о вмешательстве России в американские выборы.

Сказанное в Хельсинки Трамп объяснил оговоркой: "В ключевом предложении своего ответа я сказал "была бы" (would) вместо "не была бы" (wouldn't)", – сказал президент США.

Он читал этот текст по бумажке, и она попала на фотографии. На них видно, что Трамп от руки вписал в заранее подготовленный текст фразу “Сговора не было” (с орфографической ошибкой), а фразу “все ответственные должны понести наказание” вычеркнул. Ранее в твиттере президент США похвалился, что эффективно надавил на НАТО, и страны-члены раскошелились (“что плохо для России”).

На допрос просятся

Все это не помешало российской Генпрокуратуре составить список американских чиновников и сотрудников спецслужб, которых Россия хотела бы допросить по делу Браудера . В списке значится в том числе и бывший посол США в России Майкл Макфол.

. В списке значится в том числе и бывший посол США в России Майкл Макфол. Сам глава фонда Hermitage Capital Билл Браудер написал колонку в Time (англ.), где напомнил, что он хоть и родился в США, но является британским подданным, в связи с чем посоветовал Путину обсудить свою выдачу российской юстиции с Терезой Мэй (у нее после “Новичка” должны найтись для Путина “пара ласковых слов”).

Что же до обвиняемых в США 12 офицеров ГРУ , для допроса которых Путин был “готов допустить” в Россию американских следователей, то вот тут о них рассказано подробно: “математики на казарменном положении”.

, для допроса которых Путин был “готов допустить” в Россию американских следователей, то вот тут о них рассказано подробно: “математики на казарменном положении”. С полной биографией арестованной в США Марии Бутиной, первое слушание по делу которой состоится сегодня, можно ознакомиться здесь.

Злоупотребление правом на пенсию

Профильный комитет Госдумы одобрил проект пенсионной реформы, несмотря на то, что 12 российских регионов отказались поддержать его публично, а Счетная палата указала на его недостатки. Сегодня в Сокольниках в Москве пройдет митинг против реформы. В Псковской области, по данным Ъ, власти заставляют местную прессу перепечатывать позитивные материалы о том, что работать на старости лет очень полезно.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о “злоупотреблении правом” на митинги: имеется в виду подача уведомления о митинге “без цели его проведения”. Карается штрафом до 100 тысяч рублей. (В декабре 2017 года в Петербурге подали 660 заявок на публичные мероприятия в один день с разницей в одну минуту – и Госдума приняла меры).

Экстремизм, ФСБ, Македония

Суды, аресты и расстрел столетней давности

Арестован бывший глава московского Следственного комитета, его подозревают в получении взятки от вора в законе Шакро Молодого. Почему этот арест свидетельствует об окончательной победе ФСБ над Бастрыкиным , объясняется тут.

, объясняется тут. Сегодня суд в Чечне начнет рассматривать дело главы грозненского “Мемориала” Оюба Титиева , которого подозревают в хранении марихуаны (он сидит с начала января). Накануне Совет Европы попросил российского генпрокурора Чайку освободить правозащитника.

, которого подозревают в хранении марихуаны (он сидит с начала января). Накануне Совет Европы попросил российского генпрокурора Чайку освободить правозащитника. Суд разрешил режиссеру Кириллу Серебренникову читать свое дело до 1 сентября. Сегодня будет рассматриваться продление его ареста.

читать свое дело до 1 сентября. Сегодня будет рассматриваться продление его ареста. Европейский суд по правам человека присудил сразу несколько компенсаций по российским делам: около 50 тысяч евро по делу о панк-молебне “Богородица, Путина прогони!”, 20 тысяч евро – родственникам убитой журналистки Анны Политковской, 15 тысяч евро – жителю Оренбурга за пытки в полиции. Решение по делу Pussy Riot Россия собирается обжаловать. Адвокаты говорят, что постановление ЕСПЧ дает основание требовать отмены приговора.

присудил сразу несколько компенсаций по российским делам: около 50 тысяч евро по делу о панк-молебне “Богородица, Путина прогони!”, 20 тысяч евро – родственникам убитой журналистки Анны Политковской, 15 тысяч евро – жителю Оренбурга за пытки в полиции. Решение по делу Pussy Riot Россия собирается обжаловать. Адвокаты говорят, что постановление ЕСПЧ дает основание требовать отмены приговора. В столетнюю годовщину расстрела царской семьи в Екатеринбурге прошел крестный ход и молебен (видео впечатляет). Вот тут хороший разговор с историком Борисом Колоницким о том, почему расстрел столетней давности все еще сильно резонирует в России.

Первая ссылка тоже об истории

Отрывок из книги историка Себастьяна Конрада “Что такое глобальная история?” – о модернизации исторической мысли, всемирном распространении “европейскости” и “исследованиях угнетенных”.

Рассказ о кинофестивале в Марселе и разговор с белорусским режиссером Юлией Шатун о ее фильме “Завтра”, снятом без бюджета, без студии, без продюсера, без съемочной группы и без актеров. Все здесь, два в одном.

Тут объясняется (очень эмоционально), почему детокс – это полная ерунда и обман публики, а тут любопытный эксперимент: журналист Павел Никулин пробовал быстро заработать в Москве хоть какие-то деньги, не пользуясь связями, знакомствами и не по профессии (предполагалось, что ее нет).

Искренне Ваши,

Семь Сорок