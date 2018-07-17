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Счётная палата: законопроект о пенсиях нуждается в доработке

Одна из многочисленных протестных акций в российских городах. Иваново, 1 июля 2018

Счетная палата пришла к выводу, что законопроект о пенсионной реформе нуждается в доработке. В нем нет расчетов, которые определяют взаимосвязь между повышением пенсионного возраста и созданием условий для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции. Об этом говорится в отзыве, подписанном председателем Счётной палаты России Плексеем Кудриным. С текстом отзыва ознакомились журналисты Русской службы Би-би-си.

Счетная палата отмечает, что в законопроекте не указывается, при каких условиях пенсионная система будет считаться финансово устойчивой.

Также проект не содержит прогноза о том, как изменится количество получателей пенсий, а это не позволяет оценить, как изменится численность пенсионеров с учетом запланированных мер по повышению продолжительности жизни.

17 июля законопроект о повышении пенсионной реформы поддержал профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. При этом у комитета возникли сомнения в "объективности предложенных границ пенсионного возраста". Депутаты рекомендовали провести дополнительные исследования по этому вопросу.

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