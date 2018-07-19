Британская полиция отрицает, что установила отравителей Скрипалей

Британская полиция опровергает информацию о том, что установлены конкретные подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Ранее в четверг об этом со ссылкой на источник сообщило информационное агентство Press Association. Замглавы министра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес назвал эту информацию "спекуляцией".

Press Association утверждало, что английские следователи определили подозреваемых по камерам наружного видеонаблюдения в Солсбери. Они сопоставили полученные изображения с данными людей, которые прилетели в Великобританию незадолго до отравления. Исходя из этого, полиция якобы пришла к выводу, что покушение совершили российские граждане.

Бен Уоллес назвал эти сведения "необоснованными".

В апреле британская пресса со ссылкой на полицию писала, что Скрипалей отравил 54-летний бывший офицер ФСБ под кодовым именем "Гордон". Он якобы уже вернулся в Россию. The Daily Mail со ссылкой на источники в британских спецслужбах накануне сообщила, что покушение на Скрипаля организовала группа из шести человек во главе с сотрудницей ГРУ. Официальные лица Великобритании эту информацию не комментируют.

Бывший двойной агент российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери в начале марта. Их удалось спасти. Лондон заявляет, что за покушением стоит Кремль, поскольку для отравления использовался разработанный в СССР боевой яд "Новичок". Москва отвергает обвинения.