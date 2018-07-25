Налог на бедных в интимном генетическом пространстве

Доброе утро!

Погоды стоят катастрофические: в Греции жертвами лесных пожаров стали не менее 74 человек, в Японии люди умирают от жары, в Лаосе прорвало дамбу – сотни пропавших без вести. Неметеорологические новости тоже не радуют:

Российская Госдума подняла НДС до 20%.

В брянской колонии после побоев умер заключенный.

Израиль сбил сирийский истребитель “Сухой” над Голанскими высотами.

Трамп объявил в твиттере, что Россия обязательно вмешается в следующие президентские выборы в США, чтобы победили демократы.

Ответ души и тела

Российский парламент одобрил в третьем, окончательном, чтении повышение НДС до 20%. Почему это налог на бедных, объясняется здесь.

Вот еще одна объяснялка о недавно принятом законе, дающем прокуратуре право требовать принудительной госпитализации психически больных: есть опасения, что это может возродить в России советскую практику карательной психиатрии.

Главная думская партия, “Единая Россия” исключила из своих рядов бывшего сенатора Умара Джабраилова, получившего новую громкую известность после стрельбы в отеле в центре Москвы, и выдвинула на пост главы комитета по культуре главреда газеты “Культура” Елену Ямпольскую. Если ее утвердят (а ее утвердят), Ямпольская сменит на этом посту покойного режиссера Говорухина. Главред “Культуры” часто выступает в “Известиях” с яркими высказываниями:

“Национализм есть ответ души и тела на глобализацию нашего более чем интимного – генетического – пространства”.

Из жизни заключенных

Российский ФСИН объявил о создании во всех регионах комиссий, которые будут заниматься проверкой сообщений об избиениях заключенных в колониях. Адвокат, передавшая в прессу видео избиения, утверждает, что в ярославской колонии сотрудники отговаривают заключенных давать показания о пытках. Здесь бывший заключенный этой колонии, “болотник” Дмитрий Ишевский рассказывает, как там били в его время. Простые рекомендации Ольги Романовой о том, как прекратить эту порочную практику, тут.

сотрудники отговаривают заключенных давать показания о пытках. Здесь бывший заключенный этой колонии, “болотник” Дмитрий Ишевский рассказывает, как там били в его время. Простые рекомендации Ольги Романовой о том, как прекратить эту порочную практику, тут. Пока комиссии создаются, а сотрудники отговаривают, в брянской колонии после побоев умер заключенный. В Братске все живы: там полицейские просто избили инвалида, а заявление по этому поводу принимать отказались.

Совет Федерации решил проявить уважение к человеческому достоинству и разработал законопроект, запрещающий клетки и “аквариумы” в судах.

Сегодня в Петрозаводске должно начаться рассмотрение второго уголовного дела против главы Карельского “Мемориала”, историка сталинских репрессий Юрия Дмитриева . Суд, впрочем, вряд ли состоится: Дмитриев находится в Петербурге, где будет проходить уже третью по счету психиатрическую экспертизу.

. Суд, впрочем, вряд ли состоится: Дмитриев находится в Петербурге, где будет проходить уже третью по счету психиатрическую экспертизу. У арестованного по делу о госизмене ученого был, по словам его сына, самый низкий уровень допуска к секретным сведениям. Вот здесь подробный рассказ о том, кто такой и чем занимается Виктор Кудрявцев.

Много дел в Вашингтоне

Дочь президента США Иванка Трамп закрывает модный бренд имени самой себя, поскольку слишком занята своими обязанностями старшей советницы Белого дома. Поводов для советов много.

Сегодня в США для переговоров с Трампом прибывает глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер (разговаривать, очевидно, будут о торговой войне, Трамп предлагает взаимно отказаться от пошлин).

Жан-Клод Юнкер (разговаривать, очевидно, будут о торговой войне, Трамп предлагает взаимно отказаться от пошлин). Сенат США проведет заседание об отношениях с Россией . На нем госсекретарь Майк Помпео будет докладывать о результатах переговоров между Трампом и Путиным в Хельсинки. Хотя какие результаты? Накануне Белый дом провозгласил, что единственная договоренность состояла в том, чтобы продолжить контакты по линии ответственных за национальную безопасность. В то же время Конгресс США продлил запрет на сотрудничество между Пентагоном и российским Минобороны.

. На нем госсекретарь Майк Помпео будет докладывать о результатах переговоров между Трампом и Путиным в Хельсинки. Хотя какие результаты? Накануне Белый дом провозгласил, что единственная договоренность состояла в том, чтобы продолжить контакты по линии ответственных за национальную безопасность. В то же время Конгресс США продлил запрет на сотрудничество между Пентагоном и российским Минобороны. По данным Wall Street Journal, связанные с Россией хакеры взломали сети энергетических компаний США. Президент США написал в твиттере, что Россия сделает все возможное, чтобы повлиять и на следующие американские выборы, причем помогать она будет демократам, потому что сам Трамп занял по отношению к Москве непримиримую позицию. Так и написал. Минторг США при этом разрешил находящемуся под санкциями “Русалу” беспошлинно ввезти три тысячи тонн алюминия.

взломали сети энергетических компаний США. Президент США написал в твиттере, что Россия сделает все возможное, чтобы повлиять и на следующие американские выборы, причем помогать она будет демократам, потому что сам Трамп занял по отношению к Москве непримиримую позицию. Так и написал. Минторг США при этом разрешил находящемуся под санкциями “Русалу” беспошлинно ввезти три тысячи тонн алюминия. Продолжился американо-иранский “диалог” . Глава МИД Ирана напомнил молодой американской демократии, что Иран за тысячелетия своей истории не раз видел, как рушатся империи. Трамп говорит, что теперь готов заключить “настоящую сделку” с Ираном. Зачем происходит этот обмен любезностями, объясняется тут.

. Глава МИД Ирана напомнил молодой американской демократии, что Иран за тысячелетия своей истории не раз видел, как рушатся империи. Трамп говорит, что теперь готов заключить “настоящую сделку” с Ираном. Зачем происходит этот обмен любезностями, объясняется тут. Израиль меж тем молча сбил сирийский истребитель “Сухой” над Голанскими высотами. Ирану это вряд ли понравится.

“Вы все фейк”

В Париже в возрасте 31 года умерла одна из основательниц украинской арт-группы Femen Оксана Шачко. По официально не подтвержденным данным, она покончила с собой, оставив записку “Вы все фейк”.

Три ссылки сегодня будут в количестве пяти

Отрывок из книги Уильяма Макаскилла “Ум во благо. От добрых намерений – к эффективному альтруизму”, в котором объясняется, что хорошего в потогонных фабриках и что не так с кофе Fairtrade.

“Главная религиозная революция современности заключалась не в утрате веры в Бога, а в обретении веры в человека” – фрагмент из книги израильского историка Юваля Ноя Харари “Homo Deus. Краткая история будущего”. И очень созвучный этому тезису кусок из мемуаров журналистки Кэт Марнелл “Как сломать себе жизнь” (очень просто: работать редактором в глянцевом журнале и пачками жрать таблетки).

Числа Фибоначчи в изящных задачках с ответами (отрывок из книжки Эдварда Шейнермана “Путеводитель для влюбленных в математику”) или краткая история опровержений подлинности Туринской плащаницы.

Искренне Ваши,

Семь Сорок