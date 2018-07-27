Трамп и Путин высказались о будущих возможных встречах

Президент США Дональд Трамп открыт для визита в Москву после получения приглашения от российского лидера Владимира Путина, заявили в пятницу, 27 июля, в Белом доме. В администрации Трампа также подтвердили, что президент США ждет визита своего российского коллеги в Вашингтон после 1 января 2019 года.

Ранее в тот же день Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге, что в Москве готовы пригласить Трампа. "Он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил", – уточнил президент России.

Первая продолжительная двусторонняя встреча Трампа и Путина состоялась 16 июля в Хельсинки. Вскоре пресс-секретарь Трампа сообщила, что президент поручил советнику по национальной безопасности Джону Болтону "пригласить президента Путина в Вашингтон осенью". Позднее Болтон заявил, что следующая двусторонняя встреча на высшем уровне должна состояться после завершения расследования возможного вмешательства России в американские выборы.

В связи с высказываниями Трампа и Путина, в прессе появились комментариев о целесообразности таких встреч. Своё замечание сделал в пятницу в интервью CNN бывший постоянный представитель США при ООН Билл Ричардсон. Он напомнил, что традиционная "дипломатия старой школы" готовила визиты лидеров сначала на уровне министров иностранных дел, а "не на уровне твитов". Встреча в Хельсинки оказалась для Трампа "катастрофой", считает американский дипломат, предостерегающий от нового подобного же результата во второй раз.