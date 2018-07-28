Задержан восьмой подозреваемый по делу о пытках в ярославской колонии

В Ярославле задержан восьмой подозреваемый по делу о пытках в местной колонии. Это младший инспектор отдела безопасности Руслан Цветков. Сегодня суд изберет ему меру пресечения, сообщает ТАСС. Ранее по делу о пытках в ярославской колонии №1 арестовали шестерых её сотрудников. Еще один подозреваемый – замначальника колонии Иван Калашников – избежал СИЗО, его поместили под домашний арест.

Избиение в ярославской ИК-1 получило резонанс после публикации на сайте "Новой газетой" видеозаписи произошедшего. На ней видно, как сотрудники колонии, сняв с осужденного одежду, бьют его дубинками и поливают водой. Это произошло год назад, но следователь, который тогда изучали видео, отказался возбуждать уголовное дело.