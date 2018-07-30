Макфол: моя научная карьера прекращена из-за российских санкций

Бывший посол США в России Майкл Макфол сообщил, что его научная карьера прекратилась из-за российских санкций. Об этом он заявил в интервью MSNBC.

Почти 30 лет Макфол работал профессором Стэнфордского университета и занимался исследовательской работой по росийской тематике. С 2016 года Макфол не может больше продолжать эту работу, поскольку находится в санкционном списке и не имеет возможности бывать в России. В интервью американской телекомпании Макфол заявил, что даже если визовые санкции с него снимут, он не сможет приехать в Россию.

"Так что моя академическая карьера, которая заключалась в исследовании России и написании о ней работ, подлинном исследовании, с использованием данных, завершилась. Моя жизнь драматически изменилась из-за того, что я попал в список врагов президента России Владимира Путина", — заявил бывший американский посол в Москве.

Макфол был послом США в России с 2012 по 2014 год. В ноябре 2016 года представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Макфола внесли в санкционный список, так как он "целенаправленно портил двусторонние отношения" США и России. Макфол тогда высказал мнение, что попал в санкционный список вместе со всеми, кто был близок к тогдашнему президенту США Бараку Обаме.