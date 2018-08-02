Удар по "евразийским скрепам". Армения больше не оглядывается на Москву

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обрушился с резкой критикой на новые власти Армении после ареста в этой стране ее бывшего президента Роберта Кочаряна и уголовного дела против Юрия Хачатурова – бывшего командующего Ереванским гарнизоном армянских вооруженных сил, а ныне – генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Обоих обвиняют в силовом разгоне демонстрации против итогов президентских выборов 2008-го года: в результате тех событий погибли 10 человек: двое полицейских и восемь демонстрантов. Россия считает уголовные дела против Кочаряна и Хачатурова "преследованием своих политических предшественников" новым премьер-министром Николом Пашиняном, пришедшим к власти в конце апреля в результате армянской "бархатной революции".

Нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян знает о происходившем после выборов 2008 года не понаслышке: тогда он был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна, не признавшего свой проигрыш преемнику Кочаряна, Сержу Саргсяну и организовавшего массовые выступления оппозиции. После беспорядков в Ереване 1-2 марта Пашинян был объявлен в розыск, в 2009 году сдался властям и в январе 2010 года был осуждён на 7 лет. Позже суд вдвое сократил этот срок, а в мае 2011-го Пашинян вышел на свободу по амнистии в честь 20-летия независимости Армении.

Столкновения в Ереване весной 2008 года – видео:

​Аресту Роберта Кочаряна предшествовала масштабная кампания по борьбе с коррупцией и криминалом, которую Пашинян начал после победы "бархатной революции". 11 июля был арестован по обвинению в хранении оружия Айк Саргсян – племянник Сержа Саргсяна, а до этого, 16 июня, был задержан депутат от Республиканской партии Саргсяна Манвел Григорян, у которого при обыске несколько сотен тысяч долларов, целый арсенал оружия, а также продовольствие, которое должно было быть отправлено на фронт в Нагорный Карабах – солдатскими пайками Григорян кормил тигров и медведей в своем частном зверинце.

Роберт Кочарян был арестован 28 июля. По статье "свержение конституционного строя и узурпация власти", которая вменяется ему в вину, бывшему президенту грозит до 15 лет лишения свободы. Если Кочарян будет признан виновным, это станет первым подобным случаем на постсоветском пространстве – до этого все отстраненные или добровольно ушедшие от власти главы государств бывшего СССР либо спокойно уходили в тень, либо эмигрировали в другие страны, как, например, Виктор Янукович или Михаил Саакашвили.

Не меньше, чем арест Кочаряна, Москву раздражает и уголовное дело по той же статье против Юрия Хачатурова. В четверг следствие по делу о событиях 2008 года пошло на уступки адвокату Хачатурова Миграна Погосяна и удовлетворило его ходатайство о временном выезде генсека ОДКБ в Россию. По словам Погосяна, Хачатуров "возглавляет международную организацию и у него есть ряд обязанностей". В то же время, "Коммерсант" со ссылкой на пресс-секретаря МИД Армении Тиграна Балаяна пишет, что из Еревана в секретариат ОДКБ уже направлен запрос о начале процедуры замены Юрия Хачатурова другим человеком (нового кандидата в ноябре должен будет утвердить Совет коллективной безопасности ОДКБ).

Армянский политолог и журналист Рубен Меграбян допускает, что после отъезда в Россию Хачатуров уже не вернется в Армению и приветствует шаги Никола Пашиняна по борьбе с коррупцией – хотя и считает, что до внеочередных парламентских выборов 2019 года эта борьба не будет системной. По словам Меграбяна, итогом правления Роберта Кочаряна стала фактическая приватизация "братками Путина" стратегических отраслей армянской экономики – но теперь, уверен политолог, "правила игры для общества, власти и хозяйствующих субъектов" в Армении "изменились навсегда".

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– В чем обвиняют Роберта Кочаряна и Юрия Хачатурова?

– И против Юрия Хачатурова, и против Роберта Кочаряна выдвинуты обвинения по одной и той же статье, это пункт 1 статьи 300 УК Армении "Свержение конституционного строя и узурпация власти по предварительному сговору с рядом лиц". Обвинения эти связаны с событиями 1 марта 2008 года, когда в Ереване случилась настоящая бойня и мирные протестующие, мирный митинг был вначале, в шесть часов утра, подвергнут нападению со стороны силовиков, а вечером, уже в ночь на 2-е марта, был просто расстрелян. Погибли 10 человек. Виновные до сих пор не найдены.

– Что стало причиной тех событий 2008 года, как они разворачивались и чем закончились?

– В 2008 году состоялись президентские выборы, и в период избирательной кампании, и в день голосования властью были организованы репрессии против сторонников оппозиции. На избирательных участках были и избиения, и вбросы, со стороны комиссий были подтасовки результатов, крали бюллетени во время подсчета. По итогам выборов победа была присуждена Сержу Саргсяну, с чем не согласилось общество. 26 февраля власть хотела устроить на Площади Республики победный митинг и по разнарядке согнала туда всех наемных сотрудников олигархов, госслужащих, учителей и врачей, но затем весь этот народ побежал на площадь Свободы, где собралась оппозиция. Фактически на тот момент в центре Еревана собралось несколько сотен тысяч человек. Была такая же картина, как во время недавней "бархатной революции", но тогда события пошли другим путем.

– В чем, по версии следствия, была непосредственная роль Роберта Кочаряна и Юрия Хачатурова в митинга оппозиции?

– Роберт Кочарян был тогда действующим президентом Армении, и за все силовые действия, он несет, по меньшей мере, политическую ответственность. Степень его юридической ответственности в настоящее время определяет следствие. Юрий Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона, и согласно опубликованному в прессе секретному приказу под номером 0038, на Хачатурова были возложены обязанности по координации действий силовых структур по подавлению возможных протестных действий. Этот приказ вышел 23 февраля 2008 года. Фактически этим приказом в Ереване армия была вовлечена в политические события, что запрещено Конституцией Армении, за исключением тех случаев, когда вводится военное положение, чего тогда не было.

Фактически армия была вовлечена в политические события, что запрещено Конституцией Армении

​– Почему события 2008 года не были расследованы до прихода Николы Пашиняна к власти?

– Принято говорить, что у предыдущих властей не было политической воли. От себя я добавлю, что у предыдущих властей была политическая воля не раскрывать этих событий. Стоило смениться власти, стоило смениться председателю специальной следственной службы, и мы видим, что по прошествии неполных трех месяцев уже пошли первые обвинения и пошли первые аресты.

– Почему Москва так резко отреагировал на арест Кочаряна и на уголовное дело против Хачатурова?

– Потому что в действительности то, что произошло в связи с арестом Роберта Кочаряна, это нечто беспрецедентное на всем постсоветском пространстве. Когда не Гаагским судом, как в случае с Милошевичем, не под давлением международного сообщества, а силой армянского правосудия в Республике Армения бывший президент привлекается к ответственности и против него выдвигаются обвинения по армянскому же законодательству. Такой шаг бьет по "евразийским скрепам", стражем и жандармом которых на всем постсоветском пространстве является Москва. И это, в общем-то, расценивается Москвой очень плохо, чего и следовало ожидать.

– Можно ли говорить, что Кочарян и Хачатуров были инструментами влияния Москвы в Армении?

Стратегические отрасли армянской экономики оказались под контролем "братков Путина"

– Не единственными, но одними из инструментов были. Кочарян был, скажем так, главным провайдером влияния Москвы, потому что правление Кочаряна ознаменовалось тем, что за это время Армения играла с Москвой в поддавки. Лозунгом армяно-российских отношений в тот период было "чего изволите, Москва", это была улица с односторонним движением. По итогам правления Роберта Кочаряна стратегические отрасли армянской экономики оказались под контролем российских корпораций, которые, в свою очередь, оказались вотчинами друзей и "братков" Путина.

– Россия обвиняет Никола Пашиняна в политической мести своим предшественникам, обвиняет его в том, что он не сдержал свое обещание эту месть не реализовывать (7 мая Пашинян заявил, что "не допустит вендетты в отношении бывшей власти", – прим. РС). Что можно ответить на эти обвинения?

– Тут мы имеем дело с ложью и спекуляцией. Что означает – Пашинян им обещал? У меня есть большие сомнения, что в этом отношении Пашинян им что-то обещал. Во-вторых, это не политическое преследование, это привлечение к ответственности за события, которые произошли, как говорится, среди бела дня, пострадали сотни людей, многие видели это своими глазами. Здесь нет политического преследования, здесь есть только юридическая сторона вопроса. Другое дело, что обвиняемым является бывший политический деятель, который не скрывает в данный момент своих политических амбиций и намерений. Как он сказал за день до ареста в своем интервью, "власть меня преследует, чтобы пресечь мою активность в политике". Тут о политике речи быть не может. И третье: с какой стати Ереван должен свои внутренние вопросы согласовывать с Москвой?

– Хачатуров все-таки остается действующей политической фигурой, он сохраняет за собой пост генерального секретаря ОДКБ. Каким может быть механизм его замены?

– Насколько я знаю, по уставным документам ОДКБ, Армения должна начать процесс его снятия с поста, потому что он занимает этот пост по квоте Армении до 2020 года. Он может быть отозван Арменией и заменен на другого человека. Пока этого не произошло, он продолжает выполнять свои обязанности на посту генсека ОДКБ, при этом он обязан явиться на допрос по первому же вызову следователя, это пообещали его адвокаты.

– Хачатурова сначала оставили под подпиской о невыезде из Армении, а сегодня стало известно, что ему все-таки разрешили уехать в Россию. Это своего рода уступка Москве?

– Да, это в определенной мере уступка. Еще, конечно, есть фактор здравого смысла, тем более, что Хачатуров обязался не препятствовать ходу следствия.

– Как вы думаете, Хачатуров вернется из России в Ереван?

– Трудно сказать. Я бы не удивился, если он больше не вернется.

– Связываете ли вы недавние внезапные российские "учения" в селе Паник, так напугавшие местных жителей, с действиями новых властей Армении?

– Да, это было своего рода испытанием новой власти на прочность. Решили попробовать "штыком в брюхо", пробивает или нет. Получили довольно-таки резкий ответ и пришлось извиняться. Извинения были приняты.

– Какие еще инструменты есть у России, чтобы надавить на Армению из-за уголовного дела против Кочаряна и Хачатурова? Российские СМИ пишут, например, о замораживании поставок оружия и военной техники, которые осуществляются в соответствии с российско-армянским соглашением 2016 года.

У России огромный деструктивный потенциал

– Армяно-российские отношения основываются главным образом на принципе "как бы чего ни вышло", причем "не вышло" именно со стороны России. Мы понимаем, что России больше нечего нам предложить в плане позитивной повестки, кроме оружия, но у России огромный деструктивный потенциал, причем настолько огромный, что с этим потенциалом считаются и США, и Европейский союз – поэтому и мы тоже не можем не считаться с этим. Конечно, вопрос оружия является главным фактором, которым Россия может надавить на Армению, с учетом того, что Россия буквально напичкала оружием Азербайджан, выведя его из конструктивного русла в переговорном процессе. Россия сделала это, невзирая на то, что каждую неделю Азербайджан грозится возобновлением войны. Россия может попытаться оказать давление, но я думаю, в таком случае Армения уже должна думать о диверсификации своей оборонной политики и политики по военно-техническому сотрудничеству с разными странами. Русские не должны думать, что весь свет на них клином сошелся.

Русские не должны думать, что весь свет на них клином сошелся

​– Вы говорили, что вся политика Армении по отношению к России в предыдущие годы напоминала улицу с односторонним движением, что это была игра в поддавки. У Армении при ее политическом положении в мире есть ресурсы, чтобы не играть в эти поддавки, а диверсифицировать, как вы говорите, свою оборонную политику?

– Я думаю, у Армении эти возможности всегда были. Другое дело, что Армению этой игрой в поддавки превратили в заложника российской имперской политики. Главным провайдером российских интересов в нашем регионе является Азербайджан, а Армения является заложником этой ситуации. Это было сделано именно этой игрой в поддавки со стороны режима Кочаряна и последовавшего за ним режима Сержа Саргсяна.

– Если не Россия, то кто мог бы стать новым основным партнером Армении в тех сферах, которые, как вы говорите, были фактически приватизированы Россией?

– Это может быть и Китай, это может быть и Запад. Армения имеет право реализовать свое право на оборону, тем более, когда ей создают угрозы экзистенциального уровня.

– Новый председатель Специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян не исключил, что на допрос по делу о событиях 2008 года может быть вызван и бывший президент Армении Серж Саргсян, сменивший Роберта Кочаряна у власти по итогам событий 2008 года. Как вы оцениваете вероятность того, что и Саргсяну могут быть предъявлены обвинения?

– Я не исключаю такого развития событий. Но на данный момент, скажем так, в краткосрочной перспективе я все-таки считаю это маловероятным.

– Нет ли у вас опасений, что арест Кочаряна создает опасный прецедент и может в будущем аукнуться самому Николу Пашиняну, если ему не удастся по какой-либо причине удержать власть, если власть снова перейдет к политикам, которые видят в качестве основного союзника Москву?

– Это очень интересный вопрос, но гипотетический. Я думаю, что Армения уже прошла ряд точек невозврата в этом отношении, и пусть возвращения в армянскую политику для элиты, которая играла в поддавки с Москвой, уже закрыт. С другой стороны, конечно, попытки спекуляций с законом могут быть, в том числе – с подачи России. Но я думаю, что с учетом того просто невероятной легитимности Никола Пашиняна, беспрецедентной в истории Армении с 1991 года, обсуждение этого вопроса имеет чисто теоретический характер.

– Интернет полон заголовков такого рода: "За два месяца Никол Пашинян сделал то, что его предшественникам не удавалось сделать за годы..." Что именно он сделал?

– В Армении развернулась борьба против коррупционеров. В Армении развернулась борьба против расхитителей. В Армении развернулась борьба против криминалитета. Но пока говорить о системной борьбе с коррупцией, о борьбе с повальным явлением бюджетного воровства, говорить о борьбе с криминалом как таковым пока не приходится. Нынешнее правительство является временным, и то, что оно делает, в определенной мере имеет под собой предвыборную логику. Говорить о долгосрочных стратегиях сейчас нет смысла. Армения пока что находится в политическом кризисе, который закончится лишь тогда, когда закончатся внеочередные парламентские выборы, сформируется новый парламент, который реально будет отражать общественные настроения. Итоги этих выборов должны быть бесспорными как для выигравших, так и для проигравших. Будет избран новый парламент, который сформирует новое правительство, даст ему мандат на пять лет, и тогда только можно будет говорить о серьезных реформах. Да, в Армении изменилась атмосфера, в Армении в определенной мере изменились правила игры хозяйствующих субъектов с властью, граждан с властью, но говорить о системных реформах в Армении пока что преждевременно – это работа еще в будущем.