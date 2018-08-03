В Кемерове закрыли уголовное дело на блогера Калиниченко

В Кемерове центральный районный суд закрыл дело блогера Станислава Калиниченко о нападении на полицейского.

Калиниченко обвиняли по статье "применение насилия к представителю власти". Дело закрыто в связи с примирением сторон. Полицейский Кузнецов, который проходил по нему потерпевшим, двумя неделями ранее написал заявление о том, что вред ему возмещен и претензий к блогеру у него нет. Он попросил прекратить преследование обвиняемого.

Уголовное дело на Калиниченко было заведено в 2016 году. Тогда, по словам блогера, к нему на улице подошли двое полицейских, которые потребовали подписать протокол о нахождении в общественном месте в нетрезвом виде. Калиниченко отказался, после чего его отвезли в отдел, где по версии следствия он нанес одному из полицейских "удар головой в область лица". Калиниченко, в свою очередь, утверждал, что избивали как раз его.

Следствие длилось 18 месяцев. Четыре последних месяца Калиничего провел в СИЗО. В конце июня он объявил голодовку в знак протеста против условий содержания в изоляторе. Блогер жаловался на то, что был необоснованно помещен в карцер на 15 суток, где его били электрическим током, а также на отсутствие медицинской помощи, горячей воды и туалетной бумаги в камере.

2 августа адвокат Калиниченко Артур Сташ выложил видео за 2016 год из отдела полиции, на котором видно, как один из полицейских толкает блогера, а тот случайно налетает на признанного позже потерпевшим Кузнецова.