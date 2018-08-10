Активный голодающий и повар, который все отрицает

Доброе утро!

В США к 2020 году появятся космические войска, объявил вице-президент Майк Пенс. Пока звездные войны не начались, почитайте, что происходит на Земле:

Российский рубль продолжает уверенное падение на фоне сообщений о готовящихся в США санкциях в отношении России. МИД РФ назвал их драконовскими и пообещал зеркальный ответ.

Обращение матери Олега Сенцова поступило в комиссию по помилованию при президенте России. Сегодня о судьбе кинорежиссера будет разговаривать с Путиным по телефону французский президент Эммануэль Макрон.

Сенат Аргентины проголосовал против легализации абортов.

В Москве умер актер и режиссер Дмитрий Брусникин.

“Олег активный”

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обнародовала фотографии Олега Сенцова, которые ей прислала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

По словам Москальковой, "Олег активный, смотрит телевизор, читает книжки, пишет что-то время от времени". Украинский кинорежиссер, приговоренный к 20 годам в России, держит голодовку 89-й день. Пресс-секретарь Путина Песков сказал, что прошение матери Олега Сенцова о помиловании ее сына, направленное в Кремль 13 июля, дошло до соответствующей комиссии. Сегодня о судьбе Сенцова с Путиным по телефону будет разговаривать французский президент Макрон.

“Открыл заяц обменник, меняет рубль на рубль двадцать”

Российский рубль и рынок акций продолжили уверенное падение. Если в среду это происходило на фоне ожидания санкций в отношении России, которые может принять Конгресс США, то в четверг – на фоне ожидания санкций, которые 22 августа введет Госдеп из-за применения “Новичка” на территории Великобритании.

На первом этапе американским компаниям запретят продавать в России товары и технологии, которые могут быть использованы в военных целях (хотя это, в общем, и так уже запрещено с 2014 года). Если Россия в срок до 90 дней не представит гарантий, что больше не будет использовать химоружие, начнется второй этап, и там все очень жестко – от запрета на кредитование до разрыва дипотношений.

Реакция российского рынка на эти новости объясняется здесь. МИД РФ назвал новые санкции драконовскими и пообещал зеркальный ответ, а депутат Яровая отчеканила: “Операцию “Новичок” провернули не новички по запуску санкций по всему миру”.

Но есть и позитивные экономические новости. Путин поручил Медведеву ввести для россиян налоговый вычет с расходов на “физкультурно-оздоровительные услуги”, а помощник Путина Белоусов изыскал, по слухам, средства на выполнение последних майских указов Путина: он предлагает изъять у металлургических и химических компаний 500 млрд рублей “сверхдоходов”. Глава одной такой компании прокомментировал новость анекдотом про зайца (см. заголовок): “Да нафиг мне эта рентабельность, ты посмотри зато какие обороты!”

ЦУР, ЦАР, ФАН

Главред “Центра управления расследованиями” (ЦУР) – финансируемой Михаилом Ходорковским организации, отправившей в Центральноафриканскую республику (ЦАР) Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, пойдет сегодня на допрос в СК. Накануне стало известно, что российские следователи допросили водителя, который вез убитых журналистов, но сам остался жив, а полиция ЦАР нашла в машине, на которой они ехали, ноутбук, жесткие диски и телефон.

Агентство РИА ФАН, которое финансируется “поваром Путина” Евгением Пригожиным, отправляет в Африку группу журналистов для расследования убийства Джемаля, Расторгуева и Радченко, собиравшихся снимать фильм о наемниках Вагнера, которые тоже финансируются Пригожиным. Сам Пригожин, впрочем, через свою пресс-службу просил передать, что ничего он не финансирует.

В московском отделении “Открытой России”, которую финансирует Михаил Ходорковский, прошел обыск. Пресс-секретарь СК говорит, что по “большому делу ЮКОСа”.

Судебно-политическое

Суд в Москве продлил арест 18-летней Анне Павликовой, обвиняемой по делу “Нового величия” , несмотря на то, что петицию о ее освобождении подписали более 100 тысяч человек.

, несмотря на то, что петицию о ее освобождении подписали более 100 тысяч человек. Суд в Хабаровске снял с выборов мэра города руководителя местного штаба Навального на том основании, что тот на бланке “Справки о доходах кандидата и его супруги” не вычеркнул слово “супруга”, хотя сам не женат.

на том основании, что тот на бланке “Справки о доходах кандидата и его супруги” не вычеркнул слово “супруга”, хотя сам не женат. В суде об избиении главы московского штаба Навального Николая Ляскина обвиняемый сказал, что бил Ляскина металлической трубой по голове по заказу самого Ляскина за 150 тысяч рублей.

Николая Ляскина обвиняемый сказал, что бил Ляскина металлической трубой по голове по заказу самого Ляскина за 150 тысяч рублей. Следственный комитет Беларуси утверждает, что главред независимого портала TUT.by признала, что журналисты с ее ведома незаконно пользовались платной подпиской государственного новостного агентства БелТА. Сотрудников TUT.by начали отпускать домой, но при этом задержали главреда другого независимого издания, БелаПАН.

признала, что журналисты с ее ведома незаконно пользовались платной подпиской государственного новостного агентства БелТА. Сотрудников TUT.by начали отпускать домой, но при этом задержали главреда другого независимого издания, БелаПАН. Верховный суд России окончательно отказался признать незаконным требование ФСБ предоставить ей ключи шифрования Telegram, а Мария Алехина все равно уехала на гастроли в Великобританию, хоть ФСБ и запретила ей покидать Россию.

Приговоры и колонии

Четверо членов банды ГТА, убившие 17 человек, получили пожизненные сроки, петербуржцу, собиравшемуся взорвать Казанский собор, дали пять лет (он раскаялся), а в забайкальской колонии, откуда поступали жалобы на избиения, нашли два трупа заключенных.

Сегодня комитет ООН против пыток представит доклад по России, но сводную таблицу сообщений о пытках за текущий год можно посмотреть уже сейчас.

Южноамериканское

Сенат Аргентины проголосовал против легализации абортов на ранних сроках беременности (в том числе потому, что папа римский не велел).

проголосовал против легализации абортов на ранних сроках беременности (в том числе потому, что папа римский не велел). В Венесуэле успешно расследуется атака дронов на президента Мадуро: лидеров оппозиции уже обвинили и арестовали.

Три (на самом деле четыре) ссылки

Отрывок из “Домашних тетрадей” Наталии Трауберг, в котором рассказывается об основах науки о человеческих типах, известных как “зануды” и “паскуды” (очень весело). Или отрывок из тоже очень веселой книжки Иштвана Ороса “Шахматы на острове”, посвященной партии между Лениным и Богдановым, сыгранной в гостях у Горького на Капри в 1908 году.

Историк Константин Вершинин рассуждает о советских песнях.

Целый блок материалов о том, как россияне на самом деле живут без государства, самостоятельно и независимо (например, в поселках, которых нет на карте).

Искренне Ваши,

Семь Сорок