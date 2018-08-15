Золотопромышленники выступили против идеи об изъятии "сверхдоходов"

Золотопромышленники предупредили о возможных потерях российского бюджета из-за изъятия у них "сверхдоходов", предложенного помощником Владимира Путина. Председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба направил письмо в Министерство промышленности и торговли, где спрогнозировал, что повышение налоговой нагрузки на добытчиков золота приведет к снижению добычи металла в России. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо Кашубы.

По оценке Кашубы, снижение добычи приведет к потерям бюджета до 21 млрд рублей в год, а с учетом недополученного золота – до 79 млрд рублей. В тексте отдельно отмечается, что золото может стать основным способом расчетов России во внешней торговле после возможного замораживания долларовых расчетов из-за санкций. Тогда Москве придется использовать опыт Ирана, Северной Кореи, Кубы и Турции, оплачивая внешние контракты золотом.

Письмо Кашубы стало ответом на предложение помощника Путина Андрея Белоусова повысить налоги для крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний страны, и изъять у них более 500 миллиардов рублей на реализацию майского указа президента России. В письме президенту Белоусов назвал 14 компаний, которые, по его мнению, могли бы платить в бюджет больше. Среди них — только одна золотодобывающая компания, "Полюс" Саида Керимова, отмечает "Коммерсантъ". После предложения Белоусова акции упомянутых им компаний упали в цене. По подсчетам Bloomberg, за день богатейшие люди России потеряли более 3 млрд долларов.

Согласно новому "майскому указу" президента Путина, Россия должна к 2024 году добиться повышения продолжительности жизни и снижения уровня бедности. Глава правительства Дмитрий Медведев оценил расходы на выполнение в 8 триллионов рублей. Деньги пойдут на строительство инфраструктурных проектов и поддержку социальных проектов.