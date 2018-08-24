Копия аналога

Добрый день!

Сегодня исполняется три года с момента вынесения приговора крымчанам Олегу Сенцову (20 лет) и Александру Кольченко (10 лет) – за терроризм и организацию диверсионной группы. Сенцов держит голодовку 104-й день, и темой недели в России его спасение не стало – в России много заключенных.

В связи с публикацией еще одного видео избиения в ярославской колонии заведено новое уголовное дело; после сообщений о пытках в ИК-37 в Кемеровской области начата еще одна проверка.

Украина отметила День независимости военным парадом. Болтон предложил Киеву задуматься об иных, нероссийских, путях энергообеспечения.

В Чечне массово задерживают молодежь. Рамзан Кадыров ругается на правозащитников. Он запретил им въезд в республику.

В Испании решили вынести диктатора Франко из мавзолея и похоронить его.

“Юристы нашли формулу”

Украина отметила День независимости военным парадом с участием авиации. Выступая на торжествах в Киеве, президент Петр Порошенко заявил, что будет добиваться закрепления в конституции Украины стремления присоединиться к ЕС и НАТО. "Юристы нашли формулу, как это сделать оптимально и быстро", – сказал Порошенко. Госсекретарь США в отдельном поздравлении поддержал Украину “перед лицом российской агрессии”.

Российский МИД в лице Марии Захаровой назвал новое воинское приветствие “Слава Украине! – Героям слава!” “копией нацистского аналога” (не спрашивайте, что аналог, а что копия). “Эти фразы построены по одинаковому акцентологическому принципу с ударениями на тех же смысловых моментах”, – сказала Захарова. Следственный комитет России к празднику завел уголовное дело против лидеров и участников “Правого сектора”: их подозревают в подготовке убийств 50 россиян.

Переговоры с украинским руководством провел советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По его мнению, Украине надо задуматься о других источниках газа вместо российского – например, покупать сжиженный газ из США.

Особые отношения с Беларусью

Путин назначил нового посла в Беларуси – того самого Михаила Бабича, которого два года назад не приняли в Киеве по причине его кгбшного бэкграунда. Минску Бабич тоже был не по душе, но решили не связываться.

Дифференциальное исчисление правозащитников

В Чечне после нападения подростков на полицейских 20 августа массово задерживают молодежь. По версии чеченских властей, нападавшие присягнули на верность ИГ, правозащитники выражают сомнения. Поэтому от Кадырова досталось именно правозащитникам:

“Они продажные и у них нет другой цели, кроме как усугубить ситуацию в Чечне, нанести нам побольше вреда. Для меня они как террористы, экстремисты. Почему они не защищают мои права? Раз я не имею права поехать в Европу и на Запад, я говорю: их сотрудники, называющие себя правозащитниками, не имеют права ходить по моей территории! Я ввел против них санкции!” – сказал глава Чечни.

В ответ “Новая газета” предложила мэру Собянину запретить Кадырову въезд в Москву, а пресс-секретарь Путина рекомендовал главе Чечни “дифференцировать” правозащитников.

СИЗО и тюрьмы

После публикации в “Новой газете” еще одного видео с избиениями и оскорблениями заключенных в ярославской колонии ИК-1 следователи возбудили второе уголовное дело. На этой записи, по их словам, запечатлены как минимум двое работников колонии, уже фигурировавших в первом уголовном деле.

следователи возбудили второе уголовное дело. На этой записи, по их словам, запечатлены как минимум двое работников колонии, уже фигурировавших в первом уголовном деле. По сообщению о пытках в кемеровской колонии начали проверку.

начали проверку. Одного из обвиняемых по “пензенскому делу” , оно же “дело о террористическом сообществе «Сеть»”, месяц везли по этапу из Ленобласти в Пензу. Почему, объясняется здесь.

, оно же “дело о террористическом сообществе «Сеть»”, месяц везли по этапу из Ленобласти в Пензу. Почему, объясняется здесь. В Петербурге с СИЗО найден мертвым осужденный, который пожаловался в Верховный суд на сговор своего адвоката (он раньше работал следователем) с прокурором.

Все, что осталось от политики

Банк России стремится получить право внесудебной блокировки сайтов , для чего подготовил соответствующие поправки в закон “Об информации”. Если ему такое право дадут, ЦБ станет седьмым ведомством, имеющим возможность вносить сайты в реестр запрещенной информации. Дальше на очереди – Почта России (правда).

, для чего подготовил соответствующие поправки в закон “Об информации”. Если ему такое право дадут, ЦБ станет седьмым ведомством, имеющим возможность вносить сайты в реестр запрещенной информации. Дальше на очереди – Почта России (правда). Движение в защиту прав избирателей “Голос” выпустило доклад, в котором фиксируется снижение активности партий , отличных от “Единой России”, на региональных выборах. Несколькими днями ранее то же самое констатировали эксперты фонда “Либеральная миссия”.

, отличных от “Единой России”, на региональных выборах. Несколькими днями ранее то же самое констатировали эксперты фонда “Либеральная миссия”. По итогам встречи помощника российского президента Андрея Белоусова с представителями крупных российских компаний “сверхдоходы” на выполнение майского указа Путина у них решили не изымать. Потому что они их сами отдадут. Пообещали.

Много ссылок

Почему в России от политики осталось то, что осталось, пытается понять в своей новой книге “Несвоевременная страна” Владислав Иноземцев. Тут глава о том, есть ли в России демократия, а здесь – будет ли в России модернизация.

На уходящей неделе парламент Чехии принял резолюцию, определяющую ввод войск СССР и стран Варшавского договора на территорию Чехословакии в 1968 году как “акт вторжения и оккупации”. Здесь рассказывается, как в России вспомнили о событиях полувековой давности (“репрессий не было”), здесь хороший разговор с “голосом Пражской весны” певицей Мартой Кубишовой – как раз о том, как их “не было”. И для тех, кто пропустил на неделе, подборка писем обычных чехословаков в СССР из украинских архивов КГБ.

Чуть более давняя история. Фрагмент исследования Николая Сванидзе и Ильи Васильева о том, как восстание заключенных в нацистском лагере Собибор освещалось в советской прессе периода оттепели.

Чуть-чуть будущего: зачем генетически редактировать картошку и почему у двигателя внутреннего сгорания все еще нет серьезной альтернативы.

Литература. Не публиковавшиеся ранее письма Георгия Иванова с интересным предисловием Андрея Арьева.

Искренне Ваши,

Семь Сорок