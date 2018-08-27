Пятьдесят лет спустя

Доброе утро!

Самое зловещее словосочетание минувших выходных – безусловно, “самопроизвольная разводка”. Именно она случилась с Володарским мостом в Петербурге: вечером в субботу разводной пролет сам по себе поднялся на 30-40 см. Результат – три серьезных аварии и гигантская пробка. Мост только что отремонтировали. В остальном так:

В субботу полиция задержала на Красной площади участников акции в честь 50-летия выхода на Красную площадь семерых советских диссидентов против ввода в Чехословакию войск стран Варшавского договора.

Алексей Навальный два дня сидит в ОВД в ожидании суда – по делу о “забастовке избирателей” 28 января.

В Бельгии полиция изъяла две тонны кокаина в брикетах с логотипом “Единой России”.

В США умер сенатор Джон Маккейн.

За вашу и нашу свободу

В субботу исполнилось 50 лет самой знаменитой публичной акции советских диссидентов – “демонстрации семерых” под лозунгами “Да здравствует свободная и независимая Чехословакия”, “За вашу и нашу свободу” и др. Тогда лозунги у них отобрали, а участников – после суда – отправили по психушкам и тюрьмам. В субботу у родственников диссидентов, решивших устроить акцию памяти, лозунги тоже отобрали и, продержав два часа в ОВД, составили административные протоколы. После суда выпишут штраф или приговорят к обязательным работам. Налицо смягчение нравов.

Как демонстрация 1968 года повлияла на семьи ее участников, подробно рассказано тут.

Досидеть до пенсии

В субботу же в Москве задержали Алексея Навального. Два дня он провел в ОВД, сегодня суд рассмотрит административный протокол, составленный на него в феврале в связи с “забастовкой избирателей” 28 января. Задержание, видимо, связано с запланированной на 9 сентября акцией против пенсионной реформы – согласовывать ее московские власти отказались. Навальному, вероятнее всего, дадут 30 суток, и 9 сентября он будет еще за решеткой.

Лидер “Левого фронта” Сергей Удальцов, тоже арестованный на 30 суток за какой-то митинг и объявивший голодовку против пенсионной реформы, снова попал в больницу.

Стало ясно, что у КПРФ не получится самостоятельно провести референдум о пенсионной реформе, вопрос для которого одобрила ЦИК. Чтобы это сделать, партия, по закону, должна зарегистрировать референдумные подгруппы в половине российских регионов, то есть в 43 из 85. Но уже сейчас в 46 регионах зарегистрированы группы-спойлеры, а больше одной на регион регистрировать нельзя. Кажется, это называется “методологи за работой”.

Мишка на кокаине

В порту Гента полиция перехватила три контейнера с двумя тоннами кокаина, упакованного в 1903 брикета весом около килограмма каждый. Брикеты были маркированы медведем на фоне триколора – логотипом "Единой России", которая на предстоящих 9 сентября местных выборах собирается выступать под лозунгом “«Единая Россия» – партия президента”. "В "Единой России" с юмором отнеслись к этой новости", – сообщили “Би-би-си” в пресс-службе партии.

В Республике Алтай от партии президента баллотируются 55 кандидатов с судимостью, у одного судимостей целых пять. Отнеситесь к этому с юмором.

Сам президент отметил День шахтера в Кемерове. Сегодня он там будет совещаться про уголь, а сведения об избиениях в ИК-37 Кемеровской области, по словам местного омбудсмена, не подтвердились.

Провокации и всесторонняя помощь

Минобороны России в третий раз объявило о возможных “провокациях” с применением химического оружия в Сирии. Генерал-майор Игорь Конашенков указал даже точное место, где это произойдет. Обычно после таких “анонсов” отравляющие вещества действительно применяются, причем Россия обвиняет в этом “террористов, которых поддерживают США” (т.е. группировки противников президента Сирии Башара Асада), а международные расследования указывают на советское происхождение химоружия. За сутки до воскресного “анонса” США предупредили Россию о возможном ударе по силам Асада в случае нового применения химоружия.

Зато президент Беларуси пообещал Асаду “всестороннюю помощь в деле мирного строительства”.

В мире

В Молдове , которая отмечает сегодня День независимости, прошли массовые акции протеста с требованием восстановить в должности избранного мэра Кишинева и с пожеланиями отставки правительства. Уголовное дело по факту подготовки массовых беспорядков уже заведено.

, которая отмечает сегодня День независимости, прошли массовые акции протеста с требованием восстановить в должности избранного мэра Кишинева и с пожеланиями отставки правительства. Уголовное дело по факту подготовки массовых беспорядков уже заведено. В США умер сенатор Джон Маккейн . Похороны пройдут 2 сентября в городе Аннаполис штата Мэриленд на кладбище академии ВМС, до этого гроб с телом Маккейна будет находиться в Капитолии (за всю историю такая честь выпадала лишь 30 самым выдающимся деятелям США). Действующий президент США, по слухам, на похороны не приглашен, произносить речи позвали Джорджа Буша-мл. и Барака Обаму. Здесь – рассказ о непростом отношении Джона Маккейна к России.

. Похороны пройдут 2 сентября в городе Аннаполис штата Мэриленд на кладбище академии ВМС, до этого гроб с телом Маккейна будет находиться в Капитолии (за всю историю такая честь выпадала лишь 30 самым выдающимся деятелям США). Действующий президент США, по слухам, на похороны не приглашен, произносить речи позвали Джорджа Буша-мл. и Барака Обаму. Здесь – рассказ о непростом отношении Джона Маккейна к России. Умер, пожалуй, самый успешный американский драматург второй половины XX века Нил Саймон . Ему был 91 год.

. Ему был 91 год. Папа римский , завершивший в воскресенье визит в Ирландии, встретился с жертвами сексуального насилия со стороны священников и вообще каялся по этому поводу.

, завершивший в воскресенье визит в Ирландии, встретился с жертвами сексуального насилия со стороны священников и вообще каялся по этому поводу. Жертвами стрельбы на турнире по видеоиграм во Флориде стали не менее четырех человек. Стрелявший убит (по слухам, он просто проиграл и решил отомстить).

Пять ссылок

История малоизвестного перебежчика из СССР на Запад Николая Хохлова – актера из Нижнего Новгорода, ставшего ликвидатором НКВД, но отказавшегося убивать по приказу начальства.

Эссе Геннадия Кацова об Иване Елагине – к столетию поэта-эмигранта второй волны.

На “Полке” – новая статья, Валерий Шубинский о “Медном всаднике” Пушкина; в “Иностранной литературе” – письмо Генриха Белля о Чехове; и вот тут (ну вдруг вам интересно) рассуждения Михаила Идова о Монеточке.

Искренне Ваши,

Семь Сорок