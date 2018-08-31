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В Чечне вам не место. На скорую не надейтесь. С собрания выход платный. Эфир в 21:05

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В Чечне вам не место. Международные правозащитные организации требуют вмешательства Владимира Путина в конфликт между Рамзаном Кадыровыми правозащитниками. Что ответил президент?

На скорую не надейтесь. Почему врачи скорой помощи отказываются везти в больницы людей, нуждающихся в срочном медицинском вмешательстве?

С собрания выход платный. Как бороться с поборами в школах и за что не должны платить родители?

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