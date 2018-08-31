Мать следователя, обвиненного в убийстве, обратилась к Путину

Мать бывшего начальника уголовного розыска Черкесска Руслана Рахаева, обвиненного пытках и убийстве задержанного, попросила помощи у президента России Владимира Путина. Письмо Любови Рахаевой опубликовано "Новой газетой".

Мать бывшего следователя утверждает, что дело в отношении ее сына сфабриковано сотрудниками правоохранительных органов Карачаево-Черкесии. "Юристы считают, что это дело надо внести в учебники как образец ангажированного следствия", – заявила Рахаева. По ее мнению, следствие уничтожило доказательства, которые могли бы подтвердить невиновность ее сына. Рахаева также обратилась за помощью к председателю Совета по правам человека, директору ФСБ, председателю Следственного комитета, председателю Верховного суда и генеральному прокурору.

В июне суд в Черкесске приговорил Руслана Рахаева к девяти годам колонии строгого режима. Его признали виновным в превышении полномочий с применением насилия, а также причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. По версии следствия, Рахаев избил в отделении 47-летнего задержанного Дахира Джанкезова, который впоследствии скончался. Сам бывший полицейский настаивает, что побои нанесли его подчиненные, которые доставили Джанкезова в его кабинет уже избитым, а позднее дали показания на своего начальника.