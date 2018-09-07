Духовно-стратегическое оружие государства

Доброе утро!

В Индии решением Верховного суда декриминализована гомосексуальность (по старому, действовавшему еще с колониальных времен закону она каралась сроком до десяти лет). В России гомосексуальность была декриминализована в 1993 году, но не в сознании многих граждан и чиновников. Тут история беженца из Узбекистана, которому сотрудница иммиграционной службы России сказала, что он собака и что будь ее воля, она бы “всех к стенке”, а также рассказы других беженцев-геев, довольных тем, что “в Камеруне хуже”. А новости такие:

Россию ждут новые санкции в связи с отравлением Скрипалей в Солсбери. Власти Великобритании, Франции, Германии, США и Канады убеждены, что решение отравить бывшего сотрудника ГРУ принималось на самом высоком уровне.

В Госдуму внесены мелкие поправки к закону о пенсионной реформе, но не внесена главная из предложенных Путиным – о пенсионном возрасте для женщин в 60 лет. По всей стране перед заявленной Навальным акцией против реформы задерживают его сторонников.

“Левада-Центр” отмечает рост социальной напряженности в России.

Сегодня в Тегеране состоится саммит Россия–Иран–Турция по ситуации в Сирии.

“По методу доктора Геббельса”

Совет безопасности ООН обсудил результаты британского расследования об отравлении Скрипалей. Ну то есть как обсудил: непосредственно перед заседанием США, Франция, Германия и Канада в совместном заявлении возложили ответственность за преступление на высшее руководство России (британский замминистра внутренних дел сказал даже, что Путин несет личную ответственность), так что при обсуждении оставалось только выслушать постпреда России при ООН Василия Небензю. Небензя опять цитировал “Алису в стране чудес”, рассказал анекдот про неуловимого Джо, которого никто не ловит, и в конце, по закону Годвина, обвинил западные страны в использовании пропагандистских методов Геббельса. Все это он как-то еще увязал с грядущей химической атакой в Сирии, которую якобы готовят “боевики совместно с «Белыми касками»”.

Британия не будет требовать экстрадиции “Петрова” и “Боширова”, потому что Россия по конституции не выдает собственных граждан, ловить их предполагается в Европе с помощью Интерпола. По данным британского таблоида Sun, британской полиции известны настоящие имена подозреваемых – более того, ранее спецслужбы уже идентифицировали их как сотрудников спецподразделения ГРУ, специализирующегося на “мокрых делах”.

Полюбоваться на шпионов можно на видео, которое Daily Mail раздобыла, вероятно, у владельца магазина коллекционных монет в Солсбери: нумизматы Петров и Боширов, только что измазавшие “Новичком” ручку входной двери Скрипаля, долго разглядывают витрину и даже собираются зайти, но магазин закрыт.

Российские СМИ реагировали предсказуемо: они бы еще, мол, налили яд во флакон из-под “Тройного одеколона”. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова обвинила Великобританию в фабрикации дела, указав на идентичные тайм-стэмпы на фотографиях “Петрова” и “Боширова” в Гэтвике. Об этом Захарова, возможно, прочитала (англ.) в блоге знаменитого британского конспиролога Крейга Мюррея. Телеканал RT, со своей стороны, нашел настоящего Александра Петрова из компании “Микроген”: он работает в Томске и, по его словам, не то что в Лондон – на Алтай все никак не доедет.

На этом фоне рубль опять подешевел. На заседании банковского комитета американского Сената эксперты рекомендовали ввести санкции за приобретение новых выпусков российских гособлигаций и наложить санкции на большее число олигархов.

Песня о тревожной пенсии

Путин внес в Госдуму поправку к законопроекту, касающуюся наказания за увольнение сотрудников предпенсионного возраста (их приравняют к беременным женщинам, штраф за увольнение – 200 тысяч рублей), “Единая Россия” внесла поправки про народы Севера и людей с большим стажем, сделала добровольным отказ депутатов от повышенной пенсии, а также предложила отдавать Пенсионному фонду все изъятые по коррупционным делам средства (по подсчетам “Медузы”, руководствовавшейся методикой Путина, этого хватит на 15 минут). Но никто пока не внес поправку о том, что женщины идут на пенсию в 60, а не в 63 года, как предполагает текущая версия законопроекта.

Фонд борьбы с коррупцией Навального обнаружил, что Пенсионный фонд потратил на аренду машин 100 млн рублей (купить дешевле), причем аукционы имеют признаки картельного сговора. А пока они все это обнаруживают, по всей стране идут задержания сторонников Навального, а в Челябинске в связи с еще не состоявшейся акцией против повышения пенсионного возраста (она намечена на 9 сентября) завели уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам.

Социально-климатическая напряженность

По данным ежегодного опроса “Левада-Центра”, у россиян на треть по сравнению с прошлым годом вырос уровень озабоченности почти всем, о чем их спрашивали: ростом цен, безработицы, несправедливым распределением доходов, кризисом морали, ухудшением экологической ситуации и т.д. Меньше всего народ волнует ограничение гражданских прав и конфликты во властных сферах.

Соответственно, новость о том, что премьер Медведев сменил пресс-секретаря, никого не заинтересует. Вот биография преемника Натальи Тимаковой Олега Осипова, сама же Тимакова займется урбанистикой в ВЭБе у Шувалова.

Озабочено состоянием окружающей среды и Минприроды – в его отчете говорится, что темпы потепления в России самые высокие на планете. Ведомство признает, что их причиной является антропогенное воздействие и предрекает разрушение железных дорог на юге России и обезвоживание южной Сибири.

Озабоченным несправедливым распределением доходов интересно будет ознакомиться с рейтингом богатейших семейных кланов России, почитать про Ротенбергов, про “зятя Путина” и находящихся в СИЗО братьях Магомедовых.

Пытки и голодовка

На пытки со стороны сотрудников полиции и ФСБ жалуются преподаватель из Удмуртии (который под пытками признал вину в педофилии) и обвиняемый по “пензенскому делу” (оно же “дело «Сети»”) Арман Сагынбаев.

Ямало-ненецкий омбудсмен посетил в колонии украинского режиссера Олега Сенцова, который держит голодовку 117-й день. Анатолий Сак сказал, что тот выглядит спокойным и ни на что не жалуется. Священников видеть не хочет. В Москве прошли одиночные пикеты в поддержку Сенцова, петиция на сайте Белого дома набрала 100 тысяч голосов, и теперь американские власти должны как-то на нее отреагировать.

Даешь православный Ватикан в первую пятилетку

Созданием православного Ватикана в Сергиевом Посаде будет заниматься светоч российской прогрессивной урбанистики, московское КБ “Стрелка”. Кто за это заплатит, пока не решили, но цель – перестроить город под нужды РПЦ, избавив его от “социалистического наследия” в лице зданий городской администрации.

в Сергиевом Посаде будет заниматься светоч российской прогрессивной урбанистики, московское КБ “Стрелка”. Кто за это заплатит, пока не решили, но цель – перестроить город под нужды РПЦ, избавив его от “социалистического наследия” в лице зданий городской администрации. Режиссер Владимир Хотиненко предложил вернуть госзаказ в кино , и актер Николай Бурляев горячо его поддержал, назвав кино “духовно-стратегическим оружием государства”, которое должно госфинансироваться на 100%, “как было раньше”.

, и актер Николай Бурляев горячо его поддержал, назвав кино “духовно-стратегическим оружием государства”, которое должно госфинансироваться на 100%, “как было раньше”. Разумно было бы построить под это дело специальную киностудию и лучше в Иркутске. Там губернатор-коммунист Сергей Левченко анонсировал переход области на государственное пятилетнее планирование . Два года назад он объявил о воссоздании колхозов в отдаленных регионах области.

. Два года назад он объявил о воссоздании колхозов в отдаленных регионах области. А в Петербурге “под давлением органов” просто отменили презентацию альманаха moloko+. Интеллигентно. В Краснодаре били.

Пять ссылок

История. "Взять автомат и пустить пулю в лоб" – подборка писем советских солдат из Чехословакии из архивов КГБ. Или рассказ депутата Ленсовета о том, как 27 лет назад удалось переименовать Ленинград в Петербург.

Воспоминания Бориса Докторова о социологе Юло Вооглайде или вот симпатичное эссе литературоведа Анджея Буши о Джозефе Конраде и его (разном) восприятии в англоязычном мире и в Польше.

Картинки. Фотопроект о проституции в парижских лесах. Печальный и очень целомудренный.

Искренне Ваши,

Семь Сорок