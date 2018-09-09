На акциях против пенсионной реформы задержаны сотни человек

На акциях против пенсионной реформы, которые прошли 9 сентября в десятках городов России, задержан 291 человек. Такие данные приводит "ОВД-Инфо". Полиция применяла к митингующим грубую физическую силу.
В Санкт-Петербурге между участниками акции и правоохранителями в течение всего дня происходили столкновения. Митингующих избивали дубинками, многим задержанным становилось плохо, им потребовалась медицинская помощь.
Среди пострадавших были корреспонденты изданий, освещавших акцию. Неизвестные кидали в толпу дымовые шашки. Под данным полиции, всего в Петербурге было задержано около 100 человек. Издание "Фонтанка" со ссылкой на источники, сообщает как минимум о 500 задержанных - среди них дети, женщины и старики.
В Москве между полицией и участниками акции столкновения произошли в тот момент, когда шествие митингующих двигалось к Кремлю. Сотрудники правоохранительных органов блокировали шествие и применили грубую физическую силу.
Митингующие кидали в полицейских бутылками. В отношении одного из задержанных возбуждено уголовное дело. По версии следователей, активист ударил сотрудника полиции по голове. Всего на акции было задержано более 10 человек.
В Омске сотрудник полиции порвал удостоверение одного из журналистов и задержал его, как участника акции. Всего было задержано 43 участника митинга.
В Казани на акции против пенсионной реформы было задержано 25 человек, сообщает корреспондент "Idel. Реалии". Полицейские применяли физическую силу к активистам.
В Челябинске участника акции избили при задержании, а когда он отказался сдавать отпечатки пальцев в отделе полиции, его начали душить. Всего на митинге было задержано 9 человек.
В Липецке у одного из задержанных в автозаке начался приступ эпилепсии. Сотрудники полиции не реагировали на приступ и не пускали к нему скорую помощь
В Краснодаре было задержано 28 участников акции. Полиция ввела план "Крепость" во всех отделах, где находятся задержанные.
В Новосибирске полицейские избили участников акции и применили слезоточивый газ. Всего было задержано 10 человек.
Полиция Екатеринбурга задержала 58 человек. Среди них оказалось трое журналистов.
О проведении 9 сентября акции протеста против пенсионной реформы объявил оппозиционер Алексей Навальный. Он призвал своих сторонников выйти на улицы городов России.
В середине июля Государственная дума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России. Президент Владимир Путин выступил с предложением смягчить пенсионную реформу после массовых протестов в стране.
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