Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В США мигранты смогут повторно попросить о статусе беженца

Смотреть комментарии

В США более тысячи нелегальных мигрантов получат право повторно подать заявление на получение статуса беженца. Такое решение, как сообщает Reuters, приняла администрация президента Дональда Трампа в ответ на критику так называемой политики "нулевой толерантности".

В соответствии с этой политикой нелегальных мигрантов задерживали на границе с США и, как правило, оставляли под стражей до суда. У задержанных отбирали детей и помещали во временные приюты. Эта практика вызвала резкую критику со стороны правозащитников, прессы и оппонентов Трампа. Всего от политики "нулевой толерантности" пострадали около двух с половиной тысяч детей и родителей.

В июне Трамп подписал указ, согласно которому детей будут забирать у беженцев, только если не будет подтверждена их родственная связь или взрослые будут представлять угрозу их безопасности.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG