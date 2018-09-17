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Обвинительница Кавано готова дать показания под присягой

Бретт Кавано, номинант Дональда Трампа на пост судьи Верховного суда США

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Бретт Кавано, номинированный президентом США Дональдом Трампом на пост члена Верховного суда, в понедельник отверг высказанные в его адрес обвинения в сексуальном нападении на женщину. Инцидинт произошёл когда и Кристин Блейзи Форд, и сам Бретт Кавано были учениками старших классов.

Кавано объявил, что готов выступить в сенатском Юридическом комитете, чтобы опровергнуть ложное утверждение 36-летней давности и защитить свою честь. Ранее в понедельник советник Белого дома Келлиэнн Конуэй заявила, что данные под присягой показания женщины, обвиняющей Бретта Кавано – кандидата на пост члена Верховного суда – в недопустимых действиях сексуального характера, должен заслушать комитет, рассматривающий кандидатуру Кавано.

«На эту женщину не следует нападать, и не следует ее игнорировать», – сказала Конуэй в интервью каналу Fox News. По словам советника Белого дома, она побеседовала на эту тему с несколькими сенаторами, в том числе с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и подчеркнула, что Кристин Форд будет выслушана.

Дебра Катц, вашингтонский адвокат, представляющий интересы Форд, сказала журналистам, что обвинительница Кавано – психолог из Университета Пало Альто в Калифорнии – готова дать показания под присягой Юридическому комитету Сената.

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