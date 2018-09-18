Несогласованный перформанс

Доброе утро!

Наступление сирийских правительственных войск на провинцию Идлиб в Сирии отменили после переговоров Путина и Эрдогана в Сочи – Россия и Турция договорились о создании тем демилитаризованной зоны. При этом в Сирии, сообщает Минобороны России, пропал Ил-20 с 14 военнослужащими на борту. Это, по данным ведомства, произошло во время обстрела израильской авиацией сирийских военных объектов в провинции Латакия. CNN утверждает (англ.) со ссылкой на источник в правительстве США, что российский самолет сбила сирийская противовоздушная артиллерия. Прочие новости такие:

Что будет с результатами выборов губернатора Приморья, неясно: коммунист Андрей Ищенко прекратил голодовку и даже отказался от идеи палаточных лагерей в центре города. Его соперник молчит, ЦИК пока не обнаружила нарушений.

Минобороны России представило на специальном брифинге доказательства того, что гражданский “Боинг” был сбит над Донбассом украинской ракетой, выпущенной из украинского “Бука”. Теперь международная следственная группа будет изучать их.

США обвинили Россию в саботировании санкций против КНДР. Сегодня в Пхеньяне пройдет межкорейский саммит.

Трамп объявил о введении новых пошлин на китайский экспорт.

Механизм псевдовыборов сломался

После очень странного второго тура на губернаторских выборах в Приморье во Владивостоке у здания краевой администрации собрались недовольные. Представители КПРФ, кандидат от которой Андрей Ищенко побеждал, но в последний момент проиграл, обещали подавать в суд, наблюдатели заявляли о нарушениях. Сидящий под административным арестом Навальный призвал жителей Владивостока каждый день выходить к зданию администрации.

Разруливать ситуацию Приморье, по данным Ищенко, прилетел замруководителя администрации Путина Сергей Кириенко. Кремль пока не объявил единоросса Андрея Тарасенко победителем – окончательные результаты выборов ЦИК планирует обнародовать не позднее 22 сентября.

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, объявивший голодовку после смены лидера гонки, в понедельник заявил о ее прекращении. И даже отказался от планов создать палаточный городок в центре Владивостока. Сделать это его убедил Геннадий Зюганов и “нотки взаимодействия” в голосе главы ЦИК Эллы Памфиловой. (Впрочем, никаких нарушений в “стопроцентном голосовании” в Уссурийске она не нашла.)

Здесь случившееся в Приморье комментируют главред “Новой газеты” во Владивостоке Андрей Островский и политолог Кирилл Рогов. Оба констатируют, что голосование за коммунистов было протестным и что механизм декоративных выборов сломался. Кириенко, по словам, Островского будет “торговаться” с местными элитами.

“Бук”, теперь из Тернополя

На специальном брифинге представители Минобороны России представили новую версию катастрофы рейса MH17 над Донбассом. Ссылаясь на “ранее засекреченные” документы, российское военное ведомство утверждает, что ракета, сбившая пассажирский “Боинг” в июле 2014 года, была произведена в 1986 году на заводе в Долгопрудном, после чего ее отправили в военную часть в Тернопольской области, и оттуда она на территорию России уже не возвращалась. Соответственно, по версии Минобороны РФ, эту ракету выпустили из украинского “Бука” с подконтрольной Украине территории.

В подкрепление этой версии Минобороны России привело перехваченный разговор украинских военных, в котором один из собеседников требует от коллег закрыть воздушное пространство в районе учений, чтобы “не сбить еще один малайзийский «Боинг»”. И дополнительно объявило мультиком видеозаписи проезда российского “Бука” по территории Украины, обнародованные ранее Международной следственной группой.

Представители Украины назвали сказанное на брифинге очередной фальшивкой. Международная следственная группа будет изучать представленные Россией данные.

Здесь представители Bellingcat и CIT рассказывают, что не так с новой российской версией, а вот – длиннющий таймлайн о том, как менялись российские объяснения трагедии, унесшей жизни 298 человек.

Еще российско-украинское

Гендиректор завода “Титан”, находящегося в Армянске на севере Крыма, объяснил случившиеся на прошлой неделе выбросы хлорида водорода в атмосферу тем, что дамба, которая защищала кислотонакопитель завода от соленых вод озера Сиваш, частично разрушена “со стороны Украины”.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия Договора о дружбе и сотрудничестве Украины и России.

Российское, рутинное

В Перми главред сайта Properm.ru оштрафован на тысячу рублей за неповиновение полиции в ходе акции против пенсионной реформы 9 сентября. Хоть он и журналист.

В Москве задержали художницу-перформансистку Катрин Ненашеву: она проводит художественные акции против пыток, залезая в собачью клетку, на которой висит надпись, что в клетке – тело, которое пытали. Ненашеву обвиняют в несогласованном перформансе, ночь она провела в ОВД.

Оппозиционному деятелю Сергею Мохнаткину, отбывающему уже второй (причем постоянно увеличивающийся) срок в колонии, назначили 2,5 года административного надзора после того, как он освободится.

Под Петербургом убит знаменитый бандит-бизнесмен Бадри Шенгелия – здесь эпический некролог Евгения Вышенкова, который знал его с конца 80-х.

Околороссийское, тревожное

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж , по данным Associated Press, в 2010 году подавал на российскую визу, пытаясь избежать ареста в Великобритании. Впервые о возможных связях руководства WikiLeaks с Россией заговорили в 2016 году, когда проект опубликовал украденную хакерами переписку руководства Демократической партии США.

, по данным Associated Press, в 2010 году подавал на российскую визу, пытаясь избежать ареста в Великобритании. Впервые о возможных связях руководства WikiLeaks с Россией заговорили в 2016 году, когда проект опубликовал украденную хакерами переписку руководства Демократической партии США. Британская Daily Mail пишет, что мужчина, почувствовавший себя плохо в ресторане в Солсбери , находится в больнице в “критическом, но стабильном состоянии”. Британская пресса со слов очевидцев называет его и его спутницу русскими. Здесь красочный рассказ об “армагеддоне”, который случился после того, как пара почувствовала себя плохо (англ.). Полиция официально заявила, что это не “Новичок”.

, находится в больнице в “критическом, но стабильном состоянии”. Британская пресса со слов очевидцев называет его и его спутницу русскими. Здесь красочный рассказ об “армагеддоне”, который случился после того, как пара почувствовала себя плохо (англ.). Полиция официально заявила, что это не “Новичок”. Министр обороны США обвинил Россию во вмешательстве в референдум о переименовании Македонии.

В Совете безопасности ООН США обвинили Россию в саботаже санкций против КНДР . Агентство ТАСС, неверно поняв речь представительницы США в ООН, выпустило утку о том, что США обвиняют Россию в причастности к убийству брата Ким Чен Ына.

. Агентство ТАСС, неверно поняв речь представительницы США в ООН, выпустило утку о том, что США обвиняют Россию в причастности к убийству брата Ким Чен Ына. Президент США рассекречивает часть документов, касающихся “российского расследования” – те из них, на которые он постоянно ссылается, объявляя расследование фабрикацией и охотой на ведьм.

Пять ссылок

Художества. Очень занимательный рассказ “мастера меланхоличного индустриального пейзажа” Павла Отдельнова о “мусоре повседневности”. Или вот гигантский мультимедиа проект мадридского Музея королевы Софии, посвященный “Гернике” (англ. или исп.).

История. Путеводитель по средневековому монастырю и рассказ о том, как “Унесенные ветром” Маргарет Митчелл утащили Пулитцеровскую премию у Фолкнера и помогли американцам пережить Великую депрессию.

Новый проект Inliberty, целиком посвященный пенсиям: пенсия в русской картине мира, пенсия как экзистенциальный рубеж, пенсия как реализация справедливости.

Искренне Ваши,

Семь Сорок