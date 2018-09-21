Шпорт и Фургал договорились о невозможном

Добрый день!

Сегодня папа римский Франциск начинает в Литве поездку по странам Балтии. Почтит память жертв борьбы за свободу (в этом году балтийские республики празднуют столетие государственности) и постарается вдохнуть в местных католиков веру в будущее. С настоящим так:

В воскресенье в трех регионах России должен был пройти второй тур губернаторских выборов, однако кандидат от "Единой России" в Хакасии снял свою кандидатуру "по состоянию здоровья". Соответственно, второй тур в этом регионе откладывается на две недели.

Глава ЦИК Элла Памфилова советует обоим участникам второго тура выборов губернатора Приморья отказаться от участия в новых выборах.

По данным доклада правозащитной группы "Агора", за последние четыре года в России было совершено более 200 нападений на гражданских активистов. Нападали в основном полиция, казаки, НОДовцы и SERBовцы.

"Россия стремится к независимости от США и доллара", – так отреагировали в Москве на новые американские санкции. Китай тоже разгневан.

Разгневана и премьер-министр Великобритании: переговоры с Евросоюзом по брекзиту застопорились. Мэй готова на брекзит без договора.

Выборы! Выборы!

Во Владимирской области, Хакасии и Хабаровском крае на 23 сентября намечен второй тур губернаторских выборов.

В Хакасии в первом туре действующий глава региона Виктор Зимин проиграл кандидату от КПРФ Валентину Коновалову около 12%. На его победу во втором туре никто не надеялся – читайте материал из региона, поймете почему. В последний момент Зимин снял свою кандидатуру (по данным "Ведомостей", ему посоветовал это сделать Кремль). Соответственно, второй тур в Хакасии пройдет через две недели, Коновалов сразится с занявшим третье место в первом туре кандидатом от ЛДПР. Но пикантные подробности нескоро забудутся: агитировать за Зимина (точнее, против его соперника Коновалова – у них там разгул черного пиара, как в лихие 90-е) в Абакан приезжал телеперсона и пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев. Потому что у Зимина хорошие отношения с Игорем Ивановичем Сечиным. Не помогло.

Во Владимирской области губернаторское кресло попытается сохранить за собой Светлана-информационные скунсы-Орлова. Вот история о том, как за пять лет она умудрилась превратиться из суперпопулярного политика в человека, которого любят только Путин и "Единая Россия".

В Хабаровском крае у соперников чудные фамилии – Шпорт и Фургал, и союз между собой они тоже заключили чудной: договорились работать вместе, но продолжили вести кампанию. "Сегодня нет ни одного региона, где после прихода оппозиции к власти стало бы жить лучше", – сказал действующий губернатор Шпорт в обращении к жителям края. И ведь не поспоришь, потому что нет ни одного региона, где реальная оппозиция пришла бы к власти.

В Приморье второй тур прошел неделю назад, результаты голосования отменили (побеждал коммунист), и теперь глава ЦИК Элла Памфилова советует участникам второго тура единороссу Андрею Тарасенко и коммунисту Андрею Ищенко от участия в новых выборах отказаться. "Э-э-э…", – наверняка подумал Ищенко.

Избиения в колонии и на воле

В деле об избиении заключенных в ярославской колонии №1 появились еще четверо потерпевших и новые эпизоды. Читайте, как развивается это дело.

Проект "Апология протеста", недавно запущенный правозащитной группой "Агора", констатирует в своем первом докладе рост политического насилия в России. Самыми опасными регионами для гражданской активности являются Москва, Петербург и Краснодарский край. За последние четыре года на активистов нападали более двухсот раз. Бьют в основном за Украину, в связи с выборами и конфликтами локального характера (стройки, парковки и пр., которыми местные жители недовольны). Читайте интервью с одним из авторов доклада Дмитрием Колбасиным.

В Екатеринбурге суд освободил из-под ареста сторонницу Навального Ирину Норман, страдающую эпилепсией. Решение приняла та же самая судья, которая до этого дала Норман 20 суток. Накануне в дело вмешался ЕСПЧ.

Операторам санкционных машин не суетиться

Введенные в четверг новые американские санкции против российских граждан и компаний глава российского МИДа Сергей Лавров назвал "нечистоплотной конкуренцией" и констатировал снижение доверия к доллару во всем мире. Заместитель Лаврова Сергей Рябков дал американскому руководству практический совет: "Вашингтонским операторам санкционной машины рекомендуем хотя бы поверхностно ознакомиться с нашей историей, чтобы прекратить попусту суетиться".

Китай, у которого под санкции попала госкомпания, закупающая вооружение в России, тоже разгневан. Но эксперты констатируют, что этот шаг Соединенных Штатов имеет смысл рассматривать внутри логики американо-китайской торговой войны.

По каким еще странам могут ударить связанные с Россией американские санкции, объясняется тут.

Жесткий брекзит и неудавшийся побег

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй признала наличие двух серьезных проблем на переговорах с Евросоюзом об условиях брекзита. Первая – экономические отношения между ЕС и Британией после развода, вторая – проблема границы между Северной Ирландией и Ирландской Республикой, которая, по мнению ЕС, должна оставаться открытой. Мэй готова к выходу из ЕС без договора.

Российский план по вызволению основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из эквадорского посольства в Лондоне тоже не увенчался успехом: его хотели вывезти в рождественскую ночь на дипломатической машине, но решили, что план слишком дерзкий. Вот подробный материал, с картинками и схемами (англ.).

Печальное

В Москве на 93 году жизни умерла поэт, переводчик, эссеист Зинаида Миркина, вдова философа Григория Померанца. Вот здесь "Школа злословия" с ними обоими.

Много ссылок

Два интервью со знатоками своего дела. Как писать историю американской музыки XX века, рассказывает музыковед Ольга Манулкина, как умирать осмысленно – танатолог Сергей Мохов.

"Роман с кокаином". К 120-летию Марка Леви, автора этой книги, долго скрывавшегося за псевдонимом "М. Агеев", Иван Толстой беседует с архивистом Мариной Сорокиной, которой удалось вычислить автора.

Концлагеря. Отрывки из воспоминаний Александра Печерского, организовавшего восстание в нацистском лагере Собибор. Сегодня в России об этом восстании наконец узнали многие – не в последнюю очередь благодаря фильму Константина Хабенского. Вот здесь философ Михаил Немцев пытается понять причину нынешней страсти к экранизациям, инсценировкам и реконструкциям лагерей. И рассказ о том, как жили евреи в имперском Петербурге, то есть до всяких лагерей.

Кино. Антон Долин вспоминает об Алексее Германе и рассказывает, как он готовил свою книгу "Герман: Интервью, эссе, сценарий", которая выходит в НЛО. Или занимательная статья Катрионы Келли о цензуре на "Ленфильме" – зверской, как выясняется.

Искренне Ваши,

Семь-сорок