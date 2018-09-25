В Балашихе протестующих дольщиков забрали в полицию

В подмосковной Балашихе полицейские забрали для дачи показаний участников акции протеста обманутых дольщиков, которые с конца августа живут в палаточном лагере у недостроенного жилого комплекса "Квартал Европа". Об этом с места событий сообщает корреспондент Радио Свобода.
Протестующих полиция обвиняет в нарушении закона о митингах. При этом сотрудники МВД настаивают, что никто не задержан.
Дольщики ЖК "Квартал Европа" приобрели свои будущие квартиры еще в 2014 году и до сих пор не могут в них заселиться. 31 августа они разбили палаточный лагерь, оборудовав в нем полевую кухню и столовую.
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