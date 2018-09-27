Солберецкий Герой России

Доброе утро!

Россия и Гватемала договорились не размещать оружие в космосе первыми. Камень с души, теперь со спокойным сердцем можно читать новости:

The Insider и Bellingcat утверждают, что настоящее имя “Руслана Боширова” – Анатолий Чепига, он полковник ГРУ и Герой России.

Госдума одобрила во втором чтении закон о повышении пенсионного возраста, с поправками Путина.

Петра Верзилова выписали из немецкой клиники. Он обвинил в своем отравлении российские спецслужбы.

Чечня и Ингушетия подписали договор о границе. В Ингушетии протестуют против “захвата земель” Чечней. В Магас введены части Росгвардии.

Героем можно стать и в наше, казалось бы, мирное время

"Руслан Боширов", которого Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей, – на самом деле полковник ГРУ Анатолий Чепига, утверждает группа расследователей The Insider и Bellingcat. Он родился в 1979 году в деревне Николаевка Амурской области, закончил Дальневосточное общевойсковое командное училище им. Рокоссовского, участвовал в второй чеченской войне, а в 2014 году получил Героя Россия “за выполнение миротворческой миссии”. Последнее, очевидно, означает российское вторжение в Украину – подразделение Чепиги было замечено рядом с российско-украинской границей в конце 2014 года. "Героем можно стать и в наше, казалось бы, мирное время", – говорится о Чепиге на сайте отделения ДОСААФ в Амурской области. Как удалось идентифицировать Боширова, объясняется здесь.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала публикацию “новым вбросом”, приуроченным к выступлению “Т.Мэй в Совбезе ООН”.

Неудачно поставил бутылку

Российская Госдума приняла во втором чтении закон о повышении пенсионного возраста и сегодня может принять его в третьем. Непосредственно перед этим депутаты одобрили поправки Путина о 60-летнем возрасте выхода на пенсию для женщин, особых условиях для многодетных матерей и пр. Перед Госдумой прошел стихийный митинг, а внутри случился казус с бутылкой: система подсчета зарегистрировала голос отсутствовавшего на заседании академика Жореса Алферова. В итоге выяснилось, что за Алферова голосовала бутылка его соседа, коммуниста Сергея Казанкова: он ставил ее на стол, а попал на кнопку товарища.

Как выглядит проект пенсионной реформы с учетом всех принятых поправок, кратко описано тут.

Возможно, ГРУ

Издатель “Медиазоны” Петр Верзилов выписался из немецкой клиники. В интервью немецкому таблоиду Bild он сказал, что что за его отравлением стоят российские спецслужбы – “возможно, ГРУ”. Все было организовано столь профессионально, что других версий у него нет. Причин для отравления он видит две: акция Pussy Riot во время финального матча Чемпионата мира по футболу или его расследование убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике, где они собирались снимать фильм о ЧВК Вагнера. Ближайшие несколько дней Верзилов проведет в Берлине, потом собирается вернуться в Москву.

Коков после Кокова. Кожемяко против Сигала

Президент России сменил глав трех регионов – Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморского края.

В Кабардино-Балкарии Юрия Кокова сменил Казбек Коков. Казбек не родственник Юрия – он сын Валерия, возглавлявшего регион в 1992–2005 годах.

Исполнять обязанности провалившего выборы губернатора Приморья Андрея Тарасенко будет Олег Кожемяко, до этого возглавлявший Корякский автономный округ, Амурскую и Сахалинскую области. Это надежный дальневосточный кадр – не то что Стивен Сигал, который приехал на кинофестиваль во Владивосток и сказал, что хотел бы стать губернатором Приморья.

Песков сказал, что Путин “продолжит кампанию по кадровому обновлению региональных властей”.

Чечено-ингушская граница

Главы Чечни и Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение об обмене землями между регионами. Какими именно землями они обменялись, не очень ясно, но конфликт в последние полтора месяца назревал в Сунженском районе. В столице Ингушетии Магасе начались волнения, город перекрыт, в него введены войска Росгвардии. После распада Чечено-Ингушской АССР каждая из республик считает Сунженский район своим; в 2003 году его вроде бы мирно поделили, но в 2013-м Чечня приняла закон, включивший всю территорию района в состав Чечни.

Территориальный спор – лишь часть новейшей истории Чечни. В монументальном тексте Шуры Буртина история республики изложена через биографию Оюба Титиева – главы чеченского “Мемориала”, который с января сидит в СИЗО по обвинению в хранении марихуаны (подброшенной, как утверждают правозащитники). Мастрид.

Какой сосед России нападет на самого себя следующим?

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на Генассамблее ООН, обвинил Россию в намерении оккупировать Азовское море, а саму ООН – в бездействии. Он призвал международное сообщество помочь в восстановлении признанных границ Украины. “Москва превращает украинцев в сирот, они мучают наших патриотов в тюрьмах. Россия заявляет, что Украина напала на саму себя. Какой сосед России нападет на себя следующим?”, – спросил Порошенко Генассамблею.

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, который 137 дней держит голодовку в российской тюрьме, требуя освобождения украинских политзаключенных, написал российской правозащитнице Зое Световой, что он не ожидал, что его на столько хватит и не знает, насколько его хватит еще. В Петербурге полиция задержала шесть участников пикета в поддержку Сенцова.

Пять ссылок

Отрывки. К 80-летию Венедикта Ерофеева выходит его первая биография, книга Олега Лекманова, Михаила Свердлова и Ильи Симановского “Венедикт Ерофеев: посторонний” – читайте фрагмент. Или эссе Вальтера Беньямина “Эдуард Фукс: коллекционер и историк” – оно вошло в недавно вышедший сборник Беньямина, посвященный коллекционированию.

Астрономия и космонавтика. История зеркал, устанавливавшихся на Специальной астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкессии. Или история стыковки “Союза” и “Аполлона”, увиденная сквозь алхимический дым.

“Хотя Орбан руководит небольшим государством, обозначенный им тренд имеет глобальное значение”. Политолог Иван Крастев объясняет возникновение “новых деспотов” в Восточной Европе.

Искренне Ваши,

Семь Сорок