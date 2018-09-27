"Коммерсант" утверждает, что "Руслана Боширова" узнали жители его села

Жители села Березовка в Амурской области узнали в одном из подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль своего односельчанина, которого якобы зовут Анатолий Чепига. Журналисты издания "Коммерсант" утверждают, что обнаружили знакомых человека, который в интервью российскому государственному каналу RT представился, как Руслан Боширов.

Двое жителей села на условиях анонимности сообщили, что последний раз видели Анатолия Чепигу около десяти лет назад. Одна из местных жительниц рассказала, что узнала своего земляка в человеке, который представляется Русланом Бошировым. "Это он, Толя. Сто процентов он. Глаза черные почти, и голос его. В 1996 году он окончил Березовскую школу и поступил в ДВОКУ." – заявила собеседница издания "Коммерсант". Другая жительница села отметила что Чепига не очень похож на человека, который в эфире RT назвался Русланом Бошировым. Она утверждает, что её односельчанин заканчивал военный вуз и воевал в горячих точках.

Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, "Руслан Боширов" – это псевдоним полковника Главного разведывательного управления России Анатолия Чепиги. Расследователи настаивают, что подозреваемый в отравлении Скрипалей служил в 14-й бригаде спецназа в Хабаровске, играл ключевую роль во второй чеченской войне и был замечен недалеко от российско-украинской границы в конце 2014 года.

Британская полиция подозревает людей с именами "Руслан Боширов" и "Александр Петров" в совершении нападения на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Люди, назвавшиеся этими именами, выступили в эфире подконтрольного Кремлю телеканала RT. В интервью они отрицали причастность к инциденту, а также какую-либо связь с российской разведкой. С тех пор "Петров" и "Боширов" не выходили на связь со СМИ, их местонахождение остается неизвестным.

Президент России Владимир Путин также заявил, что "Петров" и "Боширов" – гражданские лица. Российские власти неоднократно отрицали причастность к отравлению Скрипалей и продолжают настаивать, чтобы британская сторона допустила специалистов из России к расследованию нападения