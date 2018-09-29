В Донецке при взрыве ранены четыре человека

В Донецке, на востоке Украины, где часть территории контролируется сепаратистами, в субботу произошел взрыв. Четыре человека получили ранения. Среди них вероятный претендент на пост главы так называемой ДНР Игорь Хакмиязов. Взрыв произошел в здании, где проводился съезд местной "политической партии". "Взрыв произошел, когда делегаты начали выходить. Заседание уже закончилось. Взрывпакет находился в коридорном помещении", сообщает украинское агентство УНИАН со ссылкой на местные источники.





За последние недели это не первое происшествие с применением смертоносных средств. 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка был убит глава местной самопровозглашённой администрации Александр Захарченко. В Службе безопасности Украины предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов среди вооружённых сепаратистов. В СБУ также не исключали причастности российских спецслужб к убийству Захарченко.