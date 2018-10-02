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Человек имеет право

"Шашечки" или ехать. Эфир в 21:05

Человек имеет право. "Шашечки" или ехать. Анонс
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Человек имеет право. "Шашечки" или ехать. Анонс

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Человек имеет право. "Шашечки" или ехать. Анонс

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Ежедневно таксисты в России совершают 15 миллионов перевозок, а средняя стоимость одной поездки в регионах не превышает 100 рублей и, вопреки инфляции, продолжает снижаться. Зато число ДТП с участием легковых такси заметно растет. В прошлом году, например, в аварии попали 1604 машины такси.

Кто заплатит пострадавшему пассажиру и почему таксисты в регионах протестуют против работы агрегаторов спросим у Евгения Грэка и Марата Бедретдинова.

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