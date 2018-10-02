"Шашечки" или ехать. Эфир в 21:05

Ежедневно таксисты в России совершают 15 миллионов перевозок, а средняя стоимость одной поездки в регионах не превышает 100 рублей и, вопреки инфляции, продолжает снижаться. Зато число ДТП с участием легковых такси заметно растет. В прошлом году, например, в аварии попали 1604 машины такси.

Кто заплатит пострадавшему пассажиру и почему таксисты в регионах протестуют против работы агрегаторов спросим у Евгения Грэка и Марата Бедретдинова.