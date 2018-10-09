Суд в Барнауле отменил приговор неоязычнице, которую обвиняли в оскорблении чувств верующих и экстремизме из-за публикации картинки в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщил адвокат правозащитной группы "Агора" Алексей Бушмаков.

С Натальи Телегиной сняли судимость и отменили ранее назначенный условный срок. По информации "Новой газеты", неоязычница была администратором группы "Яблоки Идунн" в социальной сети "ВКонтакте". В 2017 году на Телегину пожаловались из-за опубликованной в сообществе картинки, на которой изображен викинг, занесший боевой молот над горящим православным храмом.

За репосты и лайки в социальных сетях к уголовной ответственности в 2017 году привлекли 461 человека. Во время прямой линии 7 июня Владимир Путин заявил, что ситуацию с наказанием за подобные действия не нужно доводить "до маразма и абсурда". 3 октября президент внес в Государственную думу законопроект, который частично смягчает наказание по статье о "возбуждении ненависти либо вражды".