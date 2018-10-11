СК отверг просьбу Mail.ru амнистировать осужденных за репосты

Следственный комитет ответил на просьбу Mail.ru Group амнистировать четырех жителей Алтайского края, обвиненных в оскорблении чувств верующих за посты в социальной сети "ВКонтакте". В ведомстве заявили, что it-компания не является участником уголовного дела, а значит не может получать информацию о его ходе. Копия ответа СК есть в распоряжении телеканала "Дождь".

Летом четверых жителей Алтайского края: Марию Мотузную, Даниила Маркина, Андрея Шашерина и Антона Ангела обвинили в оскорблении чувств верующих за посты в социальной сети "ВКонтакте". Шестого августа владелец социальной сети — Mail.Ru Group призвала амнистировать осужденных за репосты и декриминализовать соответствующие уголовные статьи. Позднее компания отправила аналогичное предложение в Государственную думу, Верховный и Конституционный суды и Министерство юстиции.

Следственное управления СК по Алтайскому краю ответило на первое обращение генеральному исполнительному директору Mail.Ru Group Борису Добродееву. В ответе сказно, что Добродеев и управляемая им компания не являются участниками уголовного судопроизводства уголовным делам. В связи с этим ведомство не планирует информировать владельца социальной сети о ходе и результатах расследования этих дел.

3 октября Владимир Путин предложил частично смягчить наказание по статье о "возбуждении ненависти либо вражды". Соответствующий законопроект он внес в Государственную думу. Сразу после этого дело Матузной было возвращено судом в Барнауле в прокуратуру.

За репосты и лайки в социальных сетях к уголовной ответственности в 2017 году привлекли 461 человека.