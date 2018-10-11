Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Депутат Железняк покинул руководство "Единой России"

Сергей Железняк

Смотреть комментарии

Депутат Государственной думы России Сергей Железняк покинул должность заместителя секретаря генерального совета "Единой России". Парламентарий также сложил обязанности председателя комиссии президиума партии по международной деятельности.

В июле Железняк подал заявление об отставке с поста в руководстве "Единой России". По информации СМИ, это связано с тем, что депутат отказался голосовать за пенсионную реформу и не пришел на заседание.

Дургой депутат "Единой России" Наталья Поклонская стала единственным представителем партии, проголосовавшим против повышения пенсионного возраста. Во фракции заявили о том, что намерены разобраться с поведением коллеги. В конце июля депутаты "Единой России" под разными предлогами не явились на заседание комиссии по доходам под руководством Поклонской. 13 сентября комиссия была расформирована.

В конце сентября Госдума одобрила в третьем чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России, а социологические службы зафиксировали снижение рейтинга президента Владимира Путина.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG