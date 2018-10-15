Священнику Свято-Михайловского православного прихода в Минске Александру Шрамко запретили служить за критику визита патриарха Кирилла в Белоруссию. Об этом он написал в своем фейсбуке.

В интервью Белорусской службе Радио Свобода Шрамко подтвердил, что ему был выдан устный запрет, и рассказал, что официальное решение ему могут озвучить во вторник.

В субботу Шрамко опубликовал у себя на странице пост с критикой Кирилла. По словам священника, патриарх проявил "демонстративное презрение" к минским православным, не пообщавшись с ними у Свято-Духова кафедрального собора в Минске. "Неужели так трудно выйти хотя бы за 100 или 50 метров и пройти несколько десятков шагов, приветствуя и благословляя народ?" — написал священник.

Охране Кирилла не понравилось, что священник фотографировал номера автомобиля, на котором приехал патриарх, утверждает Шрамко.

«Мне доказывали, что это нормально, что у патриарха столько охранников, что везде так, и иначе нельзя — мол, я не знаю, как рискует патриарх. Когда я сказал, что наш митрополит также предстоятель, но нет никакой охраны, и пока ничего не случилось, то мне в ответ сказали что-то неуважительное в адрес митрополита: мол, значит, не заслужил, ничего собой не представляет», — написал священник.

После сообщения о запрете служения, в Белоруссии начался сбор подписей за отмену этого решения, сообщает белорусский сайт "Крыница". Шрамко — популязатор белорусского языка в ходе богослужений, поясняет автор петиции.

"Нахождение в Белорусской православной церкви таких священников, как отец Александр Шрамко, свидетельствует о многонациональности Церкви, о возможности служения в ней деятельным священникам с неравнодушными взглядами”, – говорится в тексте.

Официальной информации о запрете служения священника или реакции на сбор подписей в его защиту пока нет.

Согласно правилам РПЦ, запрещение в служении — мера временного наказания священнослужителей, запрещающая им совершать священнодействия. При наложении такого запрета, должен быть выпущен указ с указанием причин и сроком запрета.

Патриарх Кирилл прибыл в Минск на заседание Синода РПЦ — орган управления церковной администрацией. Ожидается, что на заседании синода будет определена реакция церкви на решение Константинопольского патриархата начать процесс предоставления автокефалии (административной независимости) Украинской православной церкви Киевского патриархата.

В субботу глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион заявил, что церковь готова разорвать евхаристическое общение с Константинопольской православной церковью.