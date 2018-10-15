Суд в Нижнем Тагиле приговорил к двум годам колонии общего режима одного из собственников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий Дениса Кокорина. Его обвиняли в мошенничестве и невыплате зарплаты, сообщает агентство РИА "Новости". В июле 2017 года Владимир Путин озвучил вопрос о заводе на встрече с исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. "Надо понять, откуда такая борзота", — сказал про ситуацию на заводе Владимир Путин.

На встрече с Куйвашевым Путин передал главе региона обращения и жалобы, поступившие в ходе прямой линии президента. В одном из сообщений жители Тагила жаловались на невыплату зарплаты на заводе теплоизоляционных изделий. По рассказу Путина, владелец завода заявил рабочим, что не выплатит зарплаты, пока об этом его не попросит президент России.

Путин попросил Куйвашева разобраться в ситуации и пообещал отправить на завод проверку Генеральной прокуратуры. Вскоре на одного из совладельцов завода было возбуждено уголовное дело.