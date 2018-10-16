Помпео прибыл в Эр-Рияд в связи с расследованием дела Хашогги

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Саудовскую Аравию для встречи с королем Салманом, на которой будет обсуждаться исчезновение и, возможно, убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги.



Президент США Дональд Трамп отправил госсекретаря Помпео в Эр-Рияд после телефонного разговора с монархом в понедельник. По словам Трампа, король сказал, что ничего не знает о произошедшем. Западные агентства отмечают, что Хашогги публиковал критические статьи о саудовском кронпринце Мухаммаде бин Салмане.





Тем временем турецкая полиция завершила следственные действия на территории саудовского консульства в Стамбуле, где 2 октября исчез журналист. Работа следователей продолжалась много часов, и, по сообщениям журналистов, работавших у здание консульства, "в окне на верхнем этаже был виден синий свет, который применяется при поисках образцов ДНК".

Майк Помпео после встреч в Эр-Рияде направится в Турцию, сообщил представитель Национального совета безопасности Турции.