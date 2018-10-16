В ЯНАО по делу о пытках посадили милиционера, скрывавшегося 13 лет

В Ямало-Ненецком автономном округе бывшего милиционера, осужденного по делу о пытках, отправили в колонию. Константин Сильченко, ранее руководивший отделом милиции в поселке Ханымей, более 13 лет скрывался после вынесения приговора.

В региональной прокуратуре заявили, что бывшего сотрудника правоохранительных органов задержали в сентябре в Краснодарском крае. Тот факт, что ему удалось скрыться после суда, в ведомстве объяснили "ненадлежащей" работой сотрудников розыска.

В июне 2005 году Сильченко приговорили к семи годам колонии строгого режима. Милиционера тогда признали виновным в похищении человека и принуждении к даче ложных показаний.