В Новокузнецке прекратили дело из-за клипа группы "Красная плесень"

Суд в Новокузнецке прекратил дело о демонстрации нацистской символики в отношении местного жителя, добавившего клип группы "Красная плесень" на свою страницу в социальной сети "ВКонтакте". Константин Остроумов смог доказать свою невиновность с помощью исторического анализа видеозаписи.

Клип на песню "Гимн панков" был сохранён обвиняемым в 2012 году. На видео панки борются с фашистами. Анализ клипа доказал, что в нём нацистская идеология дискредитируется через сарказм.

В сентябре этого года в Новокузнецке суд завел ещё одно административное дело из-за клипа "Гимн панков". Местного жителя Олега Астафьева также обвинили в демонстрации нацистской символики.

В 2015 году Конституционный суд России постановил, что "демонстрирование нацистской атрибутики или символики без целей пропаганды не является проявлением экстремизма". Тем не менее правоохранительные органы продолжают заводить административные дела по данной статье. В 2015 году из московского "Детского мира" на Лубянке были изъяты игрушечные солдатики в нацистской военной форме.