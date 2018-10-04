В Красноярске прекратили дело об экстремизме из-за мемов

В Красноярске Следственный комитет прекратил дело в отношении местного жителя, которого обвиняли в возбуждении ненависти из-за мемов в социальной сети "Вконтакте". Об этом сообщает пресс-служба правозащитной группы "Агора".

Следователи сослались на решение пленума Верховного суда России, который постановил, что публикации без злого умысла, распространенные не на широкую аудиторию, не являются преступлением. Андрея Безбородова обвиняли в экстремизме из-за картинок про отношения между "русскими девушками и нерусскими парнями". Также он публиковал мемы про президента Владимира Путина, патриарха Алексия II и главного раввина России Берла Лазара. В августе Безбородова признали невменяемым. Он заявил, что здоров и намерен обжаловать эти решения.

За репосты и лайки в социальных сетях к уголовной ответственности в 2017 году привлекли 461 человека. Во время прямой линии 7 июня Владимир Путин заявил, что ситуацию с наказанием за подобные действия не нужно доводить "до маразма и абсурда". 3 октября президент внес в Государственную думу законопроект, который частично смягчает наказание по статье о "возбуждении ненависти либо вражды".