Дональд Трамп: журналист Хашогги "похоже, действительно был убит"

Президент США Дональд Трамп заявил, что саудовский журналист Джамаль Хашогги, "похоже, действительно был убит". Такое заявление глава Белого дома сделал, отвечая на вопросы журналистов на авиабазе Эндрюс в Мэриленде. Трамп отметил, что он дождётся официальных итогов расследования, но если его причастность властей Саудовской Аравии подтвердится, последствия для Эр-Рияда будут весьма суровыми.

Власти Турции считают сотрудников саудовского консульства в Стамбуле причастными к исчезновению журналиста Джамаля Хашогги. Он пропал 2 октября, после того как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Журналист планировал получить документ о разводе для того, чтобы заключить новый брак со своей невестой. Турецкие следователи полагают, что Хашогги был убит на территории дипмиссии. В Эр-Рияде причастность официальных властей к пропаже журналиста отрицают.​

Турецкие СМИ в последние дни опубликовали различные материалы, которые свидетельствуют в пользу версии о преднамеренном убийстве журналиста. В частности, утверждается, что пятеро подозреваемых в деле об исчезновении Хашогги могут быть связаны с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

В настоящее время обстоятельства дела изучает совместная турецко-саудовская следственная группа. Международные правозащитные организации призвали провести расследование на уровне ООН.

Президент США Дональд Трамп ранее обещал наказать Саудовскую Аравию, если выяснится, что за вероятным убийством Хашогги стоят власти королевства. США сотрудничают с Эр-Риядом, помимо прочего, в сфере обороны и безопасности, поставляют в Саудовскую Аравию вооружение. Вашингтон в связи с делом Хашогги неоднократно призывали заморозить это сотрудничество.

Хашогги бежал из Саудовской Аравии и имел вид на жительство в США, где писал статьи для газеты The Washington Post. В своих публикациях он выступал против нынешней политики Эр-Рияда.