Доброе утро!

На Байконуре нашли виновных в недавнем крушении “Союза” – это, конечно, монтажники. Рогозин приказал оборудовать монтажников видеорегистраторами, как охранников в колониях. Ждем увлекательных видео, а новости такие:

Число жертв в керченском политехническом колледже выросло до 20 (пять преподавателей и 15 студентов), в больницах остаются 43 пострадавших.

Путин на Валдайском форуме назвал это нападение результатом глобализации. Еще он там сказал, что в случае ядерного удара по России россияне попадут в рай и станут мучениками, а нападавшие “просто сдохнут”.

Навальный ответил Золотову: вызвал его на дебаты и показал недвижимость его семьи.

К редакции “Новой газеты” принесли корзину с головой барана.

В Евросоюзе договорились отвечать санкциями на кибератаки, а в США обещают вводить новые санкции против России каждые несколько месяцев.

Керчь, Колумбайн, киберпространство

Число жертв в политехническом колледже в Керчи возросло до 20: пятеро преподавателей и 15 студентов были убиты из огнестрельного оружия, большинство пострадавших получили ранения в результате взрыва. Опубликован список погибших.

Нападавший Владислав Росляков, судя по всему, действовал один. Ружье он начал покупать, как только ему исполнилось 18 (как это делается, рассказано тут).

Чаще всего случившееся сравнивают с массовым убийством в американской школе Колумбайн в 1999 году, когда два ученика убили 12 школьников и одного учителя – здесь об этих событиях вспоминает журналист, работавший в день трагедии у школы. Впрочем, из керченских репортажей следует, что однокашники Рослякова ничего про Колумбайн не знают.

Более привычным для керчан является понятие “террорист”, глава российской администрации аннексированного Крыма Сергей Аксенов тоже не верит, что Росляков действовал в одиночку. Замдиректора ФСБ (вне связи с трагедией в Керчи) говорит, что для борьбы с терроризмом киберпространство должно находиться “под контролем компетентных органов”.

Здесь – хроника массовых расстрелов и резни сверстников на постсоветском пространстве.

Knock-knock-knockin' on heaven's door

Путин считает массовое убийство в Керчи “результатом глобализации”. Эту мысль он высказал на проходящем в Сочи Валдайском форуме, после чего призвал всех, кто его слушает, “укреплять идентичность”, в том числе национальную, в рамках многонациональной России – это он называет “нормальным национализмом, а не придурочным”. Люди в России, по его словам, ничего не боятся и готовы жизнь положить за отечество. А если на Россию какой-то агрессор обрушит ядерный удар, то россияне, сказал Путин, умрут как мученики и попадут в рай, а те, кто обрушил, “просто сдохнут”.

Возможные удары (не ядерные, конечно) уже обозначились: в Евросоюзе договорились отвечать санкциями на кибератаки, а в США пообещали вводить санкции против России каждые пару месяцев. Но все втуне: Bloomberg пишет, что российские миллиардеры обогнали всех других миллиардеров по темпам роста состояний, а суд в Испании оправдал всех 17 обвиняемых по делу о “русской мафии”, в том числе депутата Владислава Резника.

(I can’t get no) Satisfaction

Алексей Навальный ответил главе Росгвардии Виктору Золотову : вызвал его на дебаты в прямом эфире, предложил присылать секундантов (или что ему еще нужно для сатисфакции). Заодно Навальный показал недвижимость семьи Золотова на общую сумму в 3,5 млрд рублей, по оценке ФБК – в том числе бывшую госдачу в деревне Кальчуга, где в разные годы жили Дзержинский, Ворошилов, Микоян. Навальному не удалось выяснить, как именно она оказалась в личной собственности главы Росгвардии. В Росгвардии в ответ сказали, что ответ Навального – “самопиар на костях”.

ответил главе Росгвардии : вызвал его на дебаты в прямом эфире, предложил присылать секундантов (или что ему еще нужно для сатисфакции). Заодно Навальный показал недвижимость семьи Золотова на общую сумму в 3,5 млрд рублей, по оценке ФБК – в том числе бывшую госдачу в деревне Кальчуга, где в разные годы жили Дзержинский, Ворошилов, Микоян. Навальному не удалось выяснить, как именно она оказалась в личной собственности главы Росгвардии. В Росгвардии в ответ сказали, что ответ Навального – “самопиар на костях”. Ольга Романова, глава фонда помощи заключенным и их семьям “Русь сидящая” , которая была вынуждена уехать из России летом этого года, обнаружила, что минюст зарегистрировал подставную “Русь сидящую”. Ее, по словам Романовой, учредила бывшая заключенная, сотрудничавшая с администрацией колонии и участвовавшая в издевательствах над другими заключенными.

, которая была вынуждена уехать из России летом этого года, обнаружила, что минюст зарегистрировал подставную “Русь сидящую”. Ее, по словам Романовой, учредила бывшая заключенная, сотрудничавшая с администрацией колонии и участвовавшая в издевательствах над другими заключенными. Госдума ввела штрафы за “злоупотребление правом на митинги”, а в Москве открыли памятник умершему два года назад президенту Узбекистана Исламу Каримову – полюбуйтесь.

Жизнь (и смерть) журналистов

К редакции “Новой газеты” неизвестные подбросили корзинку с окровавленной головой барана и угрозами в адрес редакции. Днем ранее на том же месте был обнаружен похоронный венок с надписью “Денис Коротков – предатель Родины”. Журналист Денис Коротков ранее работал в “Фонтанке” и не раз писал о ЧВК Вагнера. В “Новой” у него еще не вышло ни одного материала. Издатель “Новой” Дмитрий Муратов понимает, от кого исходят угрозы: “Нам прислали голову, а в каком-то ресторане – и я знаю, кто его владелец, – съедят все остальное от этого козла или барана”. (Куратором ЧВК Вагнера называют “повара Путина” Евгения Пригожина).

неизвестные подбросили корзинку с окровавленной головой барана и угрозами в адрес редакции. Днем ранее на том же месте был обнаружен похоронный венок с надписью “Денис Коротков – предатель Родины”. Журналист Денис Коротков ранее работал в “Фонтанке” и не раз писал о ЧВК Вагнера. В “Новой” у него еще не вышло ни одного материала. Издатель “Новой” Дмитрий Муратов понимает, от кого исходят угрозы: “Нам прислали голову, а в каком-то ресторане – и я знаю, кто его владелец, – съедят все остальное от этого козла или барана”. (Куратором ЧВК Вагнера называют “повара Путина” Евгения Пригожина). В Финляндии основателю и главному редактору закрытой ультраправой газеты MV-Lehti Илье Яницкину дали 22 месяца тюрьмы за угрозы журналистке Джессике Аро , а сотрудничавший с Яницкиным “эксперт” Йохан Бекман, хорошо известный в России историями о похищенных детях, получил год условно. Джессика Аро расследовала деятельность “фабрики троллей”, куратором которой тоже называют “повара Путина”.

, а сотрудничавший с Яницкиным “эксперт” Йохан Бекман, хорошо известный в России историями о похищенных детях, получил год условно. Джессика Аро расследовала деятельность “фабрики троллей”, куратором которой тоже называют “повара Путина”. Президент США Дональд Трамп признал, что журналист Джамаль Хашогги, “похоже, действительно был убит” в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Госсекретарь США готов дать Эр-Рияду “еще несколько дней” на расследование случившегося. По данным турецкого издания Yeni Safak, один из подозреваемых участников убийства уже погиб в автокатастрофе в Эр-Рияде. Чтобы решить для себя, действительно ли такое убийство возможно, читайте хороший ликбез о Саудовской Аравии. Британский и американский министры отказались от поездки в Эр-Рияд на конференцию инвесторов.

Четыре ссылки

“У меня такое ощущение, что сегодня и на бумаге, и в сети публикуется не проза, а анекдоты”. Разговор с социологом Симоном Кордонским о нынешних книгах и неописанном российском настоящем.

Старые книги и описанное прошлое. Отрывок из вышедшего только сейчас неоконченного романа Павла Зальцмана (1912–1985) “Средняя Азия в Средние века”. Или воспоминания Софьи Богатыревой, дочери критика Александра Ивича, о Шкловском и Якобсоне.

Страшное. История сомнамбулы, который уснул и убил человека – отрывок из книги Жюль Монтегю “Темные пятна сознания. Как остаться человеком”.

Искренне Ваши,

Семь Сорок