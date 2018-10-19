Рамзан Кадыров пригрозил протестующим в Ингушетии

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил протестующим против установления новой границы между Чечней и Ингушетией провести митинги на территориях, которые отошли Чечне. Однако руководитель региона предположил, что после этого митингующие могут не уйти оттуда живыми, сообщает "Кавказ. Реалии".

Так Кадыров отреагировал на оскорбления в свой адрес со стороны протестующих в Магасе, которые якобы говорили, что он не из рода "Беной", а "бени". На ингушском это означает "пастух". "Если вы настоящие мужчины, то придите на мою территорию и организуйте там митинг. Если вы после этого уйдете оттуда живыми, то тогда я тот, кем вы меня называете", - заявил глава Чеченской республики.

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ вызывал протесты в Ингушетии – в связи с тем, что договор закрепляет за чеченской стороной участок Сунженского района, который в республике считают своим.

16 октября соглашение вступило в силу. Глава парламента Чечни Магомед Даудов заявил в этой связи, что официальное закрепление границ будет способствовать дальнейшей интеграции двух регионов.

Акция протеста против соглашения о границе началась в столице Ингушетии Магасе 4 октября. По словам ее участников, она будет бессрочной.