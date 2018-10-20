Проведение акции "Возвращение имён" в Москве обсудят 22 октября

В понедельник, 22 октября, в сквере у Соловецкого камня в Москве состоится встреча представителей московской мэрии и правозащитников, организующих акцию "Возвращение имен". Они обсудят возможность проведения 29 октября у Соловецкого камня ежегодной мемориальной акции памяти миллионов жертв репрессий сталинского режима. Об этом сообщает РБК со ссылкой пресс-секретарь московского департамента безопасности Елену Романову.



Ранее московские власти запретили организаторам проводить мероприятие на его традиционном месте из-за того, что в сквере ведутся строительные работы, которые, по оценке чиновников, "угрожают безопасности жизнедеятельности".



По словам Романовой, в мэрии готовы оценить площадку ещё раз, чтобы "спокойно принять окончательное решение". "Если организаторы будут настаивать именно на этом месте, будем стараться решить эту проблему" — представитель московского департамента безопасности.

Накануне власти предложили организаторам перенести акцию памяти жертв репрессий с площадки у Соловецкого камня к памятнику «Стена скорби» на проспекте Академика Сахарова. Однако, учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер в беседе с «МБХ медиа» сообщила, что вопрос о проведении мероприятия на Лубянке согласован. «Понимая важность значения проведения акции «Возвращение имен», мэрия обеспечит проход гражданин к Соловецкому камню, и акция пройдет на том же месте», — сказала она.



Акция проводится в Москве ежегодно с 2007 года. Ее участники зачитывают списки погибших в результате политических репрессий, зажигают свечи и возлагают цветы у Соловецкого камня на Лубянской площади.