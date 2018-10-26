КПРФ заявила о срыве партийной конференции в Приморье

Кандидат в губернаторы Приморья от коммунистической партии Андрей Ищенко заявил сегодня о срыве партийной конференции, на которой его должны были официально выдвинуть на выборы. По его словам, менее чем за сутки клуб работников связи, принадлежащий ФГУП "Почта России", у которого было арендовано помещение для мероприятия, отказал в предоставлении зала без объяснения причин. Он также подчеркнул, что партия уже оплатила аренду.



По мнению незарегистрированного кандидата в губернаторы, срыв партийной конференции мог быть заранее запланирован и согласован "на достаточно высоком уровне". Он также уверен, что в форс-мажор КПРФ никто в избиркоме вникать не будет. Кроме того, оперативно собрать 76 делегатов со всех районов области на новую конференцию может не получится. Это также сдвинет минимум на неделю сбор подписей для прохождения муниципального фильтра. Ищенко напомнил, что ранее местным депутатам поступали угрозы и требование не отдавать свою подпись за коммуниста.



"Кто-то очень боится, что избранный в сентябре губернатор Ищенко станет губернатором еще раз. Трусливо и подло. Вся сущность действующей власти. Так держать, господа! На таких методах далеко вы не уедете", — заявил он.

Второй тур выборов губернатора Приморского края состоялся 16 сентября. На них лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, однако, когда подсчет голосов уже завершался, вперед с незначительным отрывом вышел исполняющий обязанности губернатора единоросс Андрей Тарасенко. Наблюдатели обратили внимание на необычные результаты на ряде участков, где за Тарасенко проголосовали якобы 100% избирателей. Ищенко заявил о фальсификациях и призвал к акциям протеста, на которые вышли тысячи жителей Владивостока.

Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. На его место назначен Олег Кожемяко, занимавший должность губернатора Сахалинской области. Он заявил о своем намерении участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.