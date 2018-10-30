Глава Минфина России заявил об уже повышенных "налогах для богатых"

Министр финансов России Антон Силуанов высказался против прогрессивной шкалы налогообложения, вместо единых 13 процентов для всех граждан. Среди её недостатков он назвал и то, что "богатые - люди не глупые и найдут, как обойти это решение, в том числе могут и вывести вообще деньги из страны". Поэтому сейчас нужно "подтягивать зарплаты и пенсии", заявил Силуанов накануне в эфире программы "Познер" на Первом канале .

Глава Минфина России признает, что "разница в уровне доходов, конечно, создает напряжение в обществе", в этой связи звучат призывы повысить налоги для богатых. По словам Силуанова, это уже сделано. Повышены налоги на"роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее", сказал министр финансов России.

В настоящее время в России действует повышенный транспортный налог для автомобилей, считающихся роскошными (стоимостью выше трех миллионов рублей).Налог на имущество физических лиц также зависит от того, сколько стоит облагаемая недвижимость. Однако полностью этот налог собственники начнут выплачивать только с 2020 года.

