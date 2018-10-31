Российская компания откажется от добычи нефти в Иране из-за санкций

Российская компания "Зарубежнефть" отказалась от проекта по добыче нефти в Иране, сообщает газета "Ведомости". Госкомпания за несколько дней до вступления в силу санкций США против Тегерана продала дочернее предприятие "ЗН-Восток" подконтрольному Минэнерго "Промсырьеимпорту".

"Зарубежнефть" разрабатывала планы добычи нефти в Иране вместе с французской Total и норвежской Equinor (бывшая Statoil). Однако в компании посчитали, что дальнейшее развитие проекта могло бы привести к наложению на нее американских санкций, сообщил "Ведомостям" источник, близкий к госкомпании.

"Зарубежнефть" – единственная российская компания, получившая контракт на добычу нефти в Иране. Для разработки двух блоков – Абан и Западный Пейдар – российская компания вступила в консорциум с иранской Dana Energy и иранской национальной нефтяной компанией NIOC. Согласно законодательству республики, иностранным компаниям запрещена эксплуатация иранской нефти без участия иранских партнеров.

На двух месторождениях планировалось добывать 2 миллиона тонн нефти в год. "Зарубежнефть" также участвовала в разработке других проектов в Иране.

В августе президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из сделки, заключенной с Ираном его предшественником Бараком Обамой. По положениям Совместного всеобъемлющего плана действий, с Тегерана постепенно снимали ограничения на доступ к международным финансовым рынкам. Но вследствие отказа США от соглашения, 4 ноября вступят в силу санкции, которые также могут затронуть любые компании и банки, сотрудничающие с Ираном.