Заключенные исправительной колонии №3 в Угличе Ярославской области сообщили о пытках со стороны сотрудников ФСИН. Об этом сообщает фонд "Общественный вердикт". В колонию приезжала прокурорская проверка, администрация вынуждала заключённых не жаловаться прокурорам, утверждают правозащитники.

Адвокат "Общественного вердикта" сумела встретиться с четырьми заключенными колонии №3, рассказали правозащитники. Они пожаловались на избиения, один из них был заперт на холоде в так называемом стакане — узком помещении под лестницей, в котором можно только стоять. Одному из заключенных угрожали из-за жалоб в прокуратуру, ещё одного заставляли писать заявления на обратившегося в прокуратуру сокамерника, утверждают правозащитники.

В ближайшее время фонд "Общественное мнение" намерен обратиться в следственные органы с заявлениями о возможных преступлениях в колонии.

В июле "Новая газета" опубликовала видеозапись пыток в колонии №1 в Ярославле. На видео было зафиксировано, как сотрудники ФСИН избивают заключенного. По итогам публикации Следственный комитет возбудил уголовные дела о превышении должностных полномочий против сотрудников колонии, арестованы одиннадцать человек, еще один задержан, а один находится под домашним арестом.

Позже "Новая газета" опубликовала второе видео пыток в этой колонии. На видеозаписи те же сотрудники ФСИН пытали других заключённых. По факту публикации этого видео возбуждено ещё одно уголовное дело.

В начале октября издание сопоставило число сообщений о пытках в российских колониях с числом осуждённых сотрудников ФСИН. За 2011–2017 годы осуждены было 65 работников ведомства, однако по данным российского "Комитета против пыток" на них поступило в 2,5 раза больше жалоб. Юрист "Комитета против пыток" Сергей Бабинец рассказал газете, что с нежеланием следователей Следственного комитета проверять жалобы на сотрудников колонии.