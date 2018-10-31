Старший уполномоченный оперативного отдела исправительной колонии №1 в Ярославле Сипан Мамоян задержан по делу о пытках заключенного Евгения Макарова. Об этом сообщает правозащитный фонд "Общественный вердикт".

По данным фонда, Мамоян попал на видеозапись пыток Макарова, в которых участвовало не менее 18 сотрудников ФСИН. По утверждению правозащитников, он дважды выливал из ведра воду на голову Макарова, который в наручниках лежал на столе. В это время другие надзиратели избивали осужденного. Затем Мамоян несколько раз приносил ведро с водой в помещение, где пытали Макарова, и спрашивал одного из сотрудников, зачем тот снимает все на видео. Правозащитники утверждают, что Макаров подтвердил, что Мамоян участвовал в пытках.

По данным "Общественного вердикта", в ближайшее время Следственный комитет предъявит Мамояну обвинение, следствие будет ходатайствовать об аресте.

В июле "Новая газета" опубликовала видеозапись пыток в колонии №1 в Ярославле. На видеорегистраторе зафиксировано, как сотрудники ФСИН избивают заключенного Евгения Макарова. По итогам публикации Следственный комитет возбудил уголовные дела о превышении должностных полномочий против сотрудников колонии, арестованы одиннадцать человек, еще один находится под домашним арестом.

Позже "Новая газета" опубликовала второе видео пыток в этой колонии. На видеозаписи те же сотрудники ФСИН, которые пытали Макарова, заставляли заключенных бегать по коридору и избивали их. По факту публикации этого видео возбуждено ещё одно уголовное дело.

Евгений Макаров был осужден за нанесение тяжких телесных повреждений, он вышел на свободу досрочно.