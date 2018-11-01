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В Биробиджане сотрудника изолятора осудили за помощь в вымогательствах

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Суд в Биробиджане приговорил заместителя начальника изолятора временного содержания местного отдела полиции к четырем годам лишения свободы условно. Сотрудника правоохранительных органов обвинили в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следователей, полицейский перевел одного из арестованных в камеру к неоднократно судимому мужчине для того, чтобы тот якобы поговорил с ним "о предстоящей жизни в местах лишения свободы". Полицейский нарушил правило согласно которому, ранее судимые лица должны содержаться отдельно.

​После этого ранее осужденный начал вымогать у переведенного к нему мужчины дом и земельный участок, угрожая физической расправой и распространением порочащих сведений. Под давлением потерпевший согласился на сделку. Сотрудник полиции организовал встречу, на которой должно было пройти переоформление собственности.

​В апреле этого года, вымогавшего дом мужчину, осудили на 20 лет лишения свободы, сложив все ранее назначенные наказания.

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