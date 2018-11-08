В Самаре члена Либертарианской партии задержали на рабочем месте

В Самаре сотрудники полиции без объяснения причин задержали секретаря регионального отделения Либертарианской партии России. Бориса Федюкина забрали с места работы и доставили в отдел, сообщает ОВД-Инфо.

Правоохранители угрожали активисту административным делом по статье о неповиновении полиции. В отделе полиции на Федюкина составили протокол за участие в акции против пенсионной реформы 9 сентября и отпустили.

9 сентября в десятках городов России прошли акции против повышения пенсионного возраста, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального. В большинстве случаев мероприятия не были согласованы с властями. По всей стране задержали более тысячи человек.