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Трамп разрешил военным на границе с Мексикой стрелять по мигрантам

Дональд Трамп

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Президент США Дональд Трамп разрешил военным на границе с Мексикой открывать огонь по прибывающим туда мигрантам из Центральной Америки, если это будет необходимо. Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам Трампа, среди мигрантов несколько сот преступников, и они "не оставляют ему выбора". При этом президент выразил надежду, что стрелять по мигрантам не придётся. Глава Белого дома не исключил закрытия всей границы США с Мексикой.

Участники "каравана мигрантов" в мексиканском штате Чиапас. 25 октября 2018 года
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Ранее на этой неделе Министерство обороны США разрешило применять оружие и задерживать мигрантов в случае беспорядков и угрозы жизни сотрудникам таможни или пограничной охраны. Американские законы запрещают в мирное время наделять армию полномочиями полицейских.

К южной границе Соединённых Штатов приближается караван мигрантов из Латинской Америки. Они планируют попросить убежища. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в караване есть "головорезы". К границе направили около шести тысяч американских военных.

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