Президент США Дональд Трамп решительно выступил в защиту применения слезоточивого газа для разгона мигрантов на границе с Мексикой. Сообщившее об этом агентство Associated Press, отметило, что среди мигрантов были и разгневанные лица, бросавшие камни в пограничников, но были и уставшие от дорожных невзгод люди с плачущими дентьми.

Критики и противники жёстких мер заявляют, что действия американской стороны превышают разумно допустимые. Президент заявил в связи со столкновениями в минувший понедельник, что американские военные были вынуждены применять слезоточивый газ, так как подвергались грубому давлению со стороны мигрантов. Он назвал это предельной чертой и подчеркнул: "Никто не может пересечь границу, кроме тех, что прибывает в нашу страну на законных основаниях".

В понедельник вечером на заседании за круглым столом в городе Миссиссиппи, Трамп признал, что в результате стычек пострадали дети. Однако он задал вопрос своим оппонентам: "Почему родители берут с собой детей, направляясь в зону, где, как они знают, применяется слезоточивый газ?" Трамп заверил, что во время пограничной операции применялся газ слабой концентрации, который, по его словам, не представлял угрозы и "был очень безопасным".

Президент США бездоказательно, как утверждается в публикации агенства АР (Эй-пи) заявил, что некоторые женщины с детьми отнюдь не являются родителями, а скорее всего похитили чьих-то детей, чтобы облегчить себе получение права на убежище в США.

Наиболее значительные пограничные стычки между американскими правоохранителями и военными произошли у разделительной стены в городской агломерации Сан-Диего - Тигуана. Именно в этом месте собралась основная масса участников многотысячного каравана мигрантов, длительное время двигавшихся через мексиканскую территорию к границе США. Трамп заявляет, что эти люди представляют угрозу национальной безопасности США, но его оппоненты говорят, что он преувеличивает угрозу, чтобы посеять страх ради достижениях своих политических целей.